«No siempre es Disney»: Cardi B envía a sus hijos al campo en RD y aplauden su humildad

Cardi B volvió a demostrar que la fama no le ha borrado las raíces: la rapera neoyorquina envió a tres de sus cuatro hijos a pasar las vacaciones en el campo de República Dominicana, y la reacción en redes no pudo ser más cálida.
La artista publicó varios vídeos de los niños en pleno entorno rural dominicano, entre guayabas, naranjos verdes, un pollito y vasos de tamarindo, mientras se escuchan voces en español explicándoles el nombre de cada fruta. Cardi B acompañó las imágenes con una frase que se convirtió en el titular de la historia: «Send your kid to the campo. It's not always Disney» («Lleven a sus hijos al campo. No siempre es Disney»).
Los tres viajeros son Kulture (ocho años), Wave (cuatro años) y Blossom (casi dos años), sus hijos con el rapero Offset. El cuarto, un varón nacido en noviembre de 2025 de su relación con el jugador de la NFL Stefon Diggs, se quedó con ella: la artista explicó que el bebé es aún muy pequeño y que los mosquitos del país hacían el viaje poco recomendable para él.
La tradición no es nueva. El verano pasado, Kulture y Wave pasaron casi tres semanas en un pequeño pueblo dominicano de unos 4,000 habitantes, en la casa de la abuela paterna de Cardi B, donde comieron arroz, habichuelas y carne típica y recogieron carambolas entre los árboles. Este 2026, Blossom se sumó al grupo por primera vez.
El destino es siempre el mismo: Castañuelas, municipio de Monte Cristi, en el noroeste de la isla, donde nació el padre de la artista y donde su abuela crió a sus hijos. Cuando en el pasado algunos usuarios criticaron la modestia de la vivienda, Cardi B no dudó en responder: «Esa es la casa que mi padre nació» y «la casita que mi abuela crió a sus hijos».
La rapera, nacida en El Bronx el 11 de octubre de 1992, es hija de padre dominicano y madre trinitense. Su vínculo con la isla es profundo y constante: en octubre de 2019 viajó a Castañuelas para celebrar el 80 cumpleaños de su abuela, y desde entonces ha convertido ese pueblo en un destino familiar de verano.
La reacción en redes fue mayoritariamente de elogios: miles de usuarios aplaudieron que una de las artistas más exitosas del mundo prefiera que sus hijos corran entre árboles frutales antes que estar en un resort de lujo durante sus vacaciones de verano.
Preguntas Frecuentes sobre las Vacaciones Familiares de Cardi B y la Importancia de las Raíces
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Cardi B envía a sus hijos al campo en República Dominicana?
Cardi B envía a sus hijos al campo en República Dominicana para que se conecten con sus raíces familiares y experimenten un entorno diferente al de su vida cotidiana en Estados Unidos. La rapera valora que sus hijos conozcan el lugar de origen de su familia paterna y disfruten de experiencias sencillas como recoger frutas y estar en contacto con la naturaleza, en lugar de optar por unas vacaciones en un resort de lujo.
Publicidad
¿Cómo ha reaccionado el público ante la decisión de Cardi B de enviar a sus hijos al campo?
La reacción del público ha sido mayoritariamente positiva. Muchos usuarios en redes sociales han elogiado la decisión de Cardi B de priorizar el contacto de sus hijos con la naturaleza y sus raíces culturales, destacando la humildad de la artista al elegir un entorno sencillo para las vacaciones de sus hijos.
Publicidad
¿Cómo se compara la experiencia de Cardi B con otras historias de reconexión familiar en contextos caribeños?
La experiencia de Cardi B resuena con otras historias de reconexión familiar en el Caribe, como las vividas por cubanos que regresan a la isla para reencontrarse con sus seres queridos. Al igual que en el caso de Cardi B, muchas familias priorizan el valor del contacto familiar y la conexión con las raíces sobre las comodidades materiales. Estas historias reflejan un deseo compartido de mantener vivos los lazos culturales y familiares, a pesar de las distancias y las dificultades.
Publicidad
¿Cuál es el impacto cultural de que artistas como Cardi B mantengan vínculos con sus raíces familiares?
El impacto cultural es significativo, ya que artistas como Cardi B sirven de ejemplo al mostrar cómo es posible mantener un fuerte vínculo con las raíces familiares. Al compartir estas experiencias, los artistas pueden inspirar a otros a valorar su herencia cultural y a buscar la conexión con sus orígenes, promoviendo un sentido de identidad y pertenencia a pesar del éxito y la fama.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.