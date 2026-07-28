«No siempre es Disney»: Cardi B envía a sus hijos al campo en RD y aplauden su humildad

Cardi B volvió a demostrar que la fama no le ha borrado las raíces: la rapera neoyorquina envió a tres de sus cuatro hijos a pasar las vacaciones en el campo de República Dominicana, y la reacción en redes no pudo ser más cálida.

La artista publicó varios vídeos de los niños en pleno entorno rural dominicano, entre guayabas, naranjos verdes, un pollito y vasos de tamarindo, mientras se escuchan voces en español explicándoles el nombre de cada fruta. Cardi B acompañó las imágenes con una frase que se convirtió en el titular de la historia: «Send your kid to the campo. It's not always Disney» («Lleven a sus hijos al campo. No siempre es Disney»).

Los tres viajeros son Kulture (ocho años), Wave (cuatro años) y Blossom (casi dos años), sus hijos con el rapero Offset. El cuarto, un varón nacido en noviembre de 2025 de su relación con el jugador de la NFL Stefon Diggs, se quedó con ella: la artista explicó que el bebé es aún muy pequeño y que los mosquitos del país hacían el viaje poco recomendable para él.

La tradición no es nueva. El verano pasado, Kulture y Wave pasaron casi tres semanas en un pequeño pueblo dominicano de unos 4,000 habitantes, en la casa de la abuela paterna de Cardi B, donde comieron arroz, habichuelas y carne típica y recogieron carambolas entre los árboles. Este 2026, Blossom se sumó al grupo por primera vez.

El destino es siempre el mismo: Castañuelas, municipio de Monte Cristi, en el noroeste de la isla, donde nació el padre de la artista y donde su abuela crió a sus hijos. Cuando en el pasado algunos usuarios criticaron la modestia de la vivienda, Cardi B no dudó en responder: «Esa es la casa que mi padre nació» y «la casita que mi abuela crió a sus hijos».

La rapera, nacida en El Bronx el 11 de octubre de 1992, es hija de padre dominicano y madre trinitense. Su vínculo con la isla es profundo y constante: en octubre de 2019 viajó a Castañuelas para celebrar el 80 cumpleaños de su abuela, y desde entonces ha convertido ese pueblo en un destino familiar de verano.

La reacción en redes fue mayoritariamente de elogios: miles de usuarios aplaudieron que una de las artistas más exitosas del mundo prefiera que sus hijos corran entre árboles frutales antes que estar en un resort de lujo durante sus vacaciones de verano.