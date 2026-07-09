¡Surrealista! La asistente de Shakira apareció a cuatro patas en plena entrevista y se hizo viral

Una entrevista de Shakira con el programa español La Revuelta se convirtió el miércoles en uno de los momentos televisivos más divertidos del año, cuando su asistente personal cruzó el plano a cuatro patas intentando pasar desapercibida ante las cámaras... y el resultado fue todo lo contrario.

La cantante colombiana conectó por videoconferencia desde Baltimore con el presentador David Broncano para hablar de «Dai, Dai», el himno oficial del Mundial 2026, y de su residencia de 12 conciertos en Madrid. Pero una llamada entrante en plena transmisión desató el caos más simpático de la noche.

Broncano, fiel a su estilo, animó a Shakira a contestar para hacer una «llamada a tres». La artista colgó sin revelar quién era, pero en ese instante la cámara captó algo que nadie esperaba: una figura vestida con una llamativa sudadera rosa cruzando el fondo del plano completamente agachada.

«¿Cómo? ¿Qué está pasando?», exclamaron desde plató al ver a la misteriosa figura reptando en dirección contraria para intentar desaparecer. El plató entero estalló en carcajadas.

Shakira tardó unos segundos en entender por qué todos reían, pero cuando se dio cuenta no pudo contener la risa. «¡Es mi asistente! Estaba tratando de colgar la llamada», explicó entre carcajadas.

La protagonista involuntaria del momento era Diana, integrante de su equipo, que había calculado que si se agachaba lo suficiente nadie la vería. El cálculo, como quedó demostrado ante miles de espectadores, falló estrepitosamente.

Broncano pidió que Diana se pusiera de pie y saludara a cámara. Ella apareció visiblemente avergonzada y solo atinó a decir: «Un placer». Shakira la abrazó de inmediato para consolarla: «Parece mi hermanita», dijo con ternura.

El presentador resumió el episodio con una frase que lo decía todo: «Ha estado muy guapo». Y Shakira, con su habitual sentido del humor, le hizo una promesa a su asistente: «Te vas a hacer famosa en España».

El clip se viralizó de inmediato en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron la espontaneidad y la naturalidad con la que ambas manejaron el blooper.

Más allá del momento cómico, la entrevista también sirvió para que Shakira hablara de su impresionante presente artístico. «Dai, Dai», su colaboración con Burna Boy como himno oficial del Mundial 2026, supera los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify y alcanzó el número uno global el 30 de junio.

La artista también adelantó detalles de su residencia histórica en Madrid, donde ofrecerá 12 conciertos entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre en el Estadio Shakira, un recinto temporal con capacidad para más de 50,000 personas por noche. «Voy a tirar la casa por la ventana, voy a hacer todo lo posible para que sea alucinante y vengan de todas partes de Europa», declaró.

Diana, por su parte, ya tiene garantizada su fama en España. Aunque probablemente no era así como lo había planeado.