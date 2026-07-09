Cubana critica las nuevas formas de crianza que tienen las madres por esto que vio: «Lo que están criando son parásitos»

Una cubana identificada en TikTok como @raizahernandez1608 desató un encendido debate en redes sociales tras publicar un video el pasado domingo en el que critica con dureza los métodos de crianza de los padres actuales, especialmente los de treinta y pico de años y generaciones más jóvenes.

El detonante fue una escena que la mujer presenció en una tienda: un niño tomó un objeto metálico y comenzó a golpear todo lo que encontraba a su paso, mientras sus padres ignoraban la situación por completo.

«Yo no entiendo que tú vayas a una tienda, que tu hijo coja un hierro de la tienda y se ponga con el hierro a darle golpe a todo lo que se encuentra en el camino y tú sigas comprando como si nada y tu marido en el teléfono», afirmó la creadora en el clip de un minuto y 25 segundos.

A partir de esa anécdota, la cubana lanzó una crítica generalizada contra lo que considera una crianza sin límites ni disciplina, resumida en una frase que se convirtió en el centro del debate: «Lo que están criando son parásitos, estiércol es lo que están criando».

Según la autora, ese modelo de educación tiene consecuencias directas en la vida adulta de los hijos. «El día de mañana cuando crecen y no tienen amigos porque nadie quiere ser amigo de una persona como esa, entonces nada más que yo me quiero de vivir porque yo no tengo amigos. ¿Quién coño va a querer ser amigo tuyo si con cuatro o cinco años tienes un poder de destrucción?», señaló.

La mujer se distanció del fenómeno que critica al aclarar que tiene una hija de 27 años a quien considera bien criada: «La mía ya tiene veintisiete años, la mía yo la crié y bien criada».

El video acumuló más de 123,000 visualizaciones, casi 6,300 likes y cerca de 500 comentarios, lo que refleja el nivel de identificación que generó entre la comunidad hispanohablante en la plataforma.

El clip se inserta en un debate cultural más amplio sobre la crianza permisiva frente a la crianza con límites, que lleva años siendo uno de los temas más comentados en el ecosistema hispano de TikTok. Los críticos del llamado «gentle parenting» o crianza respetuosa argumentan que, mal aplicado, deriva en niños que crecen sin consecuencias por sus actos ni habilidades para relacionarse.

Este debate ha tenido especial resonancia entre creadores cubanos en el exilio, donde existe una tensión entre los valores de disciplina propios de la crianza tradicional y los enfoques más permisivos adoptados en países como Estados Unidos. El cubano Gabriel Alcántara criticó en diciembre de 2025 que muchos padres fuera de la Isla sustituyen el amor por regalos y tecnología, generando más de 21,000 likes con su mensaje: «No es culpa de los hijos, es culpa de los padres».

Otro cubano radicado en Tampa, Jorge Rodríguez, publicó en julio de 2025 un video viral en el que enseñaba a su hijo a ganarse el dinero con esfuerzo, superando las 23,000 interacciones con su mensaje de que «el dinero no crece en las matas».

«Estamos criando gente estúpida, mierda y basura que no van a servir para nada», concluyó @raizahernandez1608 en su video, una sentencia que, más allá de su crudeza, resume la frustración que comparten miles de usuarios ante lo que perciben como una generación de padres que ha confundido el respeto emocional con la ausencia total de normas.