El creador cubano Gabriel Alcántara (@gabrielalcantara1104) se volvió viral en TikTok tras compartir una reflexión sobre las diferencias entre la crianza de los hijos en Cuba y en Estados Unidos. En su video, el cubano cuestiona que muchos padres fuera de la isla sustituyen el amor y la atención por regalos y tecnología, provocando —según él— que los jóvenes crezcan sin afecto ni valores familiares.

“Muchacho que se cría aquí nunca más son como los de Cuba, pero eso no es culpa de los hijos, es culpa de los padres”, dijo Alcántara, quien lamentó que los niños en el extranjero “se encierren en sus cuartos con una PlayStation” mientras los padres “trabajan para comprarles los zapatos y el televisor del año”. El cubano insistió en que lo material nunca podrá reemplazar el cariño ni la educación en el hogar.

El video ha generado más de 21 mil “me gusta” y casi dos mil comentarios, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados entre cubanos en redes. Muchos seguidores apoyaron su mensaje, asegurando que “los niños criados en Cuba son más cariñosos, humildes y respetuosos”.

“Por eso mi esposo y yo decidimos criar al estilo Cuba. Con respeto, disciplina y sin tanto lujo”, escribió una usuaria, mientras otra comentó: “Trabajo en una escuela y lo que dices es verdad. Me quedo con los niños criados en Cuba”.

Sin embargo, otros usuarios no estuvieron de acuerdo. Algunos defendieron la educación de los niños nacidos en Estados Unidos y aseguraron que el comportamiento no depende del país, sino de la crianza en casa. “Mis hijos son nacidos aquí, educados y respetuosos. Todo depende de los valores que uno inculque”, comentó.

Entre aplausos y críticas, la reflexión de Alcántara tocó un tema sensible para muchos padres cubanos emigrados: cómo mantener los valores familiares en una sociedad diferente. Su video se ha convertido en una conversación colectiva sobre amor, tiempo en familia y la importancia de enseñar a los hijos a valorar más los afectos que las cosas materiales.