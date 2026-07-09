Joven cubana enseña las razones por las que viró para Cuba: "Sin ellos yo no existo"

Una joven cubana identificada como Fdez Mey publicó el miércoles un video en TikTok grabado directamente desde la isla en el que explica por qué decidió regresar a Cuba, y la respuesta es tan sencilla como contundente: su familia.
«Ellos son la razón por la cual yo viré para Cuba, porque sin ellos yo no existo», declara la joven al inicio del video publicado en su cuenta de TikTok, donde presenta a su madre, su abuelo dándole leche a un bebé, su abuela friendo bistec de claria en carbón y un primo que vive justo al lado de su casa.
El clip, de un minuto y 38 segundos, funciona como una introducción a su vida cotidiana en la isla. «Hoy les comienzo contando de mi día a día», anuncia Fdez Mey mientras recorre su hogar y su barrio desde el quinto piso donde reside.
La joven no oculta las dificultades. En un momento del video reconoce estar sin electricidad durante todo el día: «Vivo en quinto piso y pero estoy sin luz, que es lo peor, pero estoy bien». Aun así, cierra con una frase que resume su actitud: «Fácil, sin corriente, no es fácil, pero bueno para adelante porque soy cubano».
El testimonio llega apenas dos días después de que Cuba sufriera su tercer apagón total del año, el octavo en los últimos dos años, con un déficit de generación de más de 2,200 MW frente a una demanda de 3,100 MW. En La Habana, el promedio de cortes eléctricos en 2026 ronda las 15 horas diarias, y en zonas como Matanzas han llegado a 87 horas consecutivas.
El caso de Fdez Mey se suma a un fenómeno que ha ganado visibilidad en redes sociales durante 2025 y 2026: el retorno voluntario de cubanos emigrados motivado principalmente por lazos familiares. En marzo de 2026, la cubana @yenyyenyyelreal regresó desde Estados Unidos porque no logró reunificar a sus dos hijos en suelo estadounidense. En mayo, Malena Mendoza volvió desde Costa Rica porque su hija de cinco años extrañaba su entorno y su familia.
Estos retornos son estadísticamente minoritarios frente al éxodo masivo que vive la isla, pero generan amplio debate entre la comunidad cubana en el exterior, dividida entre quienes admiran la decisión y quienes advierten sobre las condiciones reales que esperan a quienes regresan.
La crisis energética que menciona Fdez Mey en su video tiene raíces estructurales: plantas termoeléctricas envejecidas, escasez de combustible y reducción de importaciones. A eso se suma una economía en colapso, con un salario medio equivalente a unos 13 dólares mensuales. El régimen de Miguel Díaz-Canel ha atribuido los apagones al embargo petrolero de Estados Unidos vigente desde enero de 2026, aunque los problemas del sistema eléctrico cubano son anteriores y responden a décadas de desinversión.
Pese a todo, para Fdez Mey la ecuación es clara: la familia pesa más que la corriente eléctrica.
Preguntas frecuentes sobre el retorno de cubanos a la isla y la crisis energética
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué algunos cubanos deciden regresar a Cuba a pesar de la crisis?
El regreso de algunos cubanos a la isla está motivado principalmente por los lazos familiares. A pesar de enfrentar condiciones difíciles como apagones y carencias económicas, el vínculo afectivo con la familia es un factor determinante que lleva a muchos a retornar voluntariamente.
Publicidad
¿Cuál es la situación actual de la crisis energética en Cuba?
Cuba enfrenta su peor crisis energética en décadas, con apagones prolongados debido a un déficit significativo de generación eléctrica. Esta situación es causada por plantas termoeléctricas envejecidas, escasez de combustible y falta de inversiones. La crisis ha llevado a cortes de electricidad de hasta 87 horas consecutivas en algunas zonas.
Publicidad
¿Qué soluciones han encontrado los cubanos para enfrentar los apagones?
Muchos cubanos recurren a soluciones privadas como la instalación de baterías, inversores y paneles solares para asegurar un suministro eléctrico mínimo. Estas soluciones son financiadas principalmente por la diáspora cubana, que envía remesas para ayudar a sus familias a sobrellevar los apagones.
Publicidad
¿Cómo afecta la crisis eléctrica a la vida diaria en Cuba?
La crisis eléctrica en Cuba afecta gravemente la vida diaria, interrumpiendo el acceso al agua potable, la comunicación y la conservación de alimentos. La falta de electricidad provoca que los hogares pierdan alimentos refrigerados, y los cortes de comunicación dificultan mantenerse en contacto con familiares en el exterior.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.