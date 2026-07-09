Joven cubana enseña las razones por las que viró para Cuba: "Sin ellos yo no existo"

Una joven cubana identificada como Fdez Mey publicó el miércoles un video en TikTok grabado directamente desde la isla en el que explica por qué decidió regresar a Cuba, y la respuesta es tan sencilla como contundente: su familia.

«Ellos son la razón por la cual yo viré para Cuba, porque sin ellos yo no existo», declara la joven al inicio del video publicado en su cuenta de TikTok, donde presenta a su madre, su abuelo dándole leche a un bebé, su abuela friendo bistec de claria en carbón y un primo que vive justo al lado de su casa.

El clip, de un minuto y 38 segundos, funciona como una introducción a su vida cotidiana en la isla. «Hoy les comienzo contando de mi día a día», anuncia Fdez Mey mientras recorre su hogar y su barrio desde el quinto piso donde reside.

La joven no oculta las dificultades. En un momento del video reconoce estar sin electricidad durante todo el día: «Vivo en quinto piso y pero estoy sin luz, que es lo peor, pero estoy bien». Aun así, cierra con una frase que resume su actitud: «Fácil, sin corriente, no es fácil, pero bueno para adelante porque soy cubano».

El testimonio llega apenas dos días después de que Cuba sufriera su tercer apagón total del año, el octavo en los últimos dos años, con un déficit de generación de más de 2,200 MW frente a una demanda de 3,100 MW. En La Habana, el promedio de cortes eléctricos en 2026 ronda las 15 horas diarias, y en zonas como Matanzas han llegado a 87 horas consecutivas.

El caso de Fdez Mey se suma a un fenómeno que ha ganado visibilidad en redes sociales durante 2025 y 2026: el retorno voluntario de cubanos emigrados motivado principalmente por lazos familiares. En marzo de 2026, la cubana @yenyyenyyelreal regresó desde Estados Unidos porque no logró reunificar a sus dos hijos en suelo estadounidense. En mayo, Malena Mendoza volvió desde Costa Rica porque su hija de cinco años extrañaba su entorno y su familia.

Estos retornos son estadísticamente minoritarios frente al éxodo masivo que vive la isla, pero generan amplio debate entre la comunidad cubana en el exterior, dividida entre quienes admiran la decisión y quienes advierten sobre las condiciones reales que esperan a quienes regresan.

La crisis energética que menciona Fdez Mey en su video tiene raíces estructurales: plantas termoeléctricas envejecidas, escasez de combustible y reducción de importaciones. A eso se suma una economía en colapso, con un salario medio equivalente a unos 13 dólares mensuales. El régimen de Miguel Díaz-Canel ha atribuido los apagones al embargo petrolero de Estados Unidos vigente desde enero de 2026, aunque los problemas del sistema eléctrico cubano son anteriores y responden a décadas de desinversión.

Pese a todo, para Fdez Mey la ecuación es clara: la familia pesa más que la corriente eléctrica.