¿Qué se podrá comprar en Cuba con el nuevo salario mínimo? Ni un cartón de huevos

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El anuncio del nuevo salario mínimo de 3,210 pesos cubanos, presentado este jueves por el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante la Asamblea Nacional como parte de un paquete de 176 medidas económicas, desató una avalancha de comentarios en redes sociales marcados por el sarcasmo y la resignación, no por el entusiasmo.

La pregunta que se repitió en los comentarios fue la misma: ¿qué se puede comprar con ese dinero? La respuesta, según los propios cubanos, es casi nada.

Al tipo de cambio informal vigente este viernes —690 pesos por dólar, rozando ya los 700—, el nuevo salario mínimo equivale a apenas 4,65 dólares mensuales.

El referente más citado en las reacciones en redes sociales fue el cartón de huevos, que en el mercado informal ronda entre 3,000 y 4,000 pesos, es decir, puede costar más que el salario mínimo completo.

«Ahora ya casi se puede comprar un cartón de huevos», escribió un usuario con ironía. Otro respondió sin rodeos: «Todavía no alcanza».

Las comparaciones con otros productos básicos fueron igual de demoledoras.

Un pomo de aceite supera los 1,800 pesos según reportes de usuarios, el kilo de azúcar ronda los 900 pesos y el saco de arroz se cotiza en torno a los 31,800 pesos en el mercado informal. «Hay que escoger: o 10 libras de arroz o el pomo de aceite», resumió un comentarista.

Varios usuarios pusieron cifras concretas sobre la mesa. «Sabrán ellos que el dólar está a 670 y que todo está por los elementos, por ejemplo el pomo de aceite a 1,800 y un kilo de azúcar a 900, ¿nos alcanzará?», preguntó una cubana.

Otra señaló una paradoja de la escala salarial: «Imagínate que gano 3,000 como jubilada y mi sobrina, que es médico, 5,000».

La estrechez de esa escala también fue cuestionada. Un usuario advirtió que el salario de un técnico es de 3,410 pesos, apenas 200 pesos por encima del nuevo mínimo, lo que aplana cualquier incentivo laboral.

«Es el mismo perro con diferente collar», sentenció otra persona.

El escepticismo sobre el efecto real del aumento fue otro hilo conductor. «Suben el salario y la inflación subirá aún más, los oportunistas subirán los precios de los productos indispensables», advirtió una usuaria.

Otro comentarista fue más directo: «Caballero, esto es magnífico. Con el nuevo salario mínimo podemos comprar: NADA. Seguimos en las mismas».

El contexto macroeconómico respalda ese pesimismo. El Food Monitor Program estimó en 2025 que la canasta básica alimentaria para dos adultos costaba entre 39,595 y 41,735 pesos al mes, cifra que multiplica por más de 12 el nuevo salario mínimo. En junio de 2026, un cubano llegó a gastar 60,000 pesos en una sola compra de alimentos básicos.

Algunos usuarios apuntaron al verdadero problema de fondo. «El problema no está en subir el sueldo o salarios, sino en bajar el precio de los productos básicos, eso está demostrado en la historia y en la economía», escribió un comentarista de mayor edad.

Otra persona lo resumió con amargura: «Lo único que tienen que hacer es tratar de que bajen los precios para que al menos se pueda comprar carbón para calentar el agua para bañarme sin jabón».

El nuevo salario mínimo de 3,210 pesos entrará en vigor el 1 de julio de 2026, según lo anunciado por el régimen.

El anterior, de 2,100 pesos, fue fijado el 1 de enero de 2021 durante el llamado «reordenamiento monetario», cuando el dólar informal cotizaba a unos 100 pesos. Cinco años después, esa misma moneda vale casi siete veces más, y el poder adquisitivo del salario se ha desplomado en proporción.