El nuevo salario mínimo en Cuba ya está en vigor, pero nadie cobrará un peso hasta agosto

El régimen cubano confirmó este sábado que el nuevo salario mínimo de 3,210 pesos —que reemplaza al anterior de 2,100 pesos— entra en vigor el 1 de julio de 2026, aunque los trabajadores no lo percibirán hasta agosto, cuando cobren el salario correspondiente al mes en curso.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, lo precisó en la Mesa Redonda del 4 de julio: «Está previsto que en el mes de agosto los trabajadores perciban el incremento que es correspondiente al mes de julio, mes en curso, mes vencido. Van a cobrar en los primeros días de agosto el salario del mes de julio».

El propio ministro reconoció que el aumento —un 53% respecto al salario anterior— «es insuficiente», aunque lo calificó de «un primer paso que tendrá un impacto positivo». La medida demandará al presupuesto del Estado 42,500 millones de pesos.

La reforma beneficia principalmente al sector presupuestado —salud, educación, cultura y administración pública—, que agrupa al 51% de los trabajadores del país.

Sin embargo, las empresas estatales y privadas también deberán ajustar los salarios de quienes cobren por debajo del nuevo mínimo.

«El empresarial también, los que tengan un salario por debajo de ese salario mínimo hoy tienen que incrementar a ese nivel que se ha aprobado y que es límite que no se puede violar», advirtió Otamendiz.

Antes del primero de agosto se publicarán las escalas salariales completas. Al subir el mínimo, todas las categorías suben automáticamente. El ministro indicó que los detalles se difundirán «en las sesiones sindicales, en los colectivos laborales» y a través de los medios del Ministerio de Trabajo.

Como novedad de política pública, el régimen se comprometió a revisar el salario mínimo cada año, vinculándolo al impacto de la inflación en el poder adquisitivo.

«A veces en ocasiones incluso hemos estado más de 6 años, más de 10 años para incrementar salario mínimo en el país», admitió el propio ministro.

El contexto en que llega este ajuste es de crisis profunda. El salario mínimo anterior de 2,100 pesos fue fijado el 1 de enero de 2021 con la llamada «Tarea Ordenamiento», cuando el tipo de cambio oficial era de 24 pesos por dólar.

En julio de 2026, el dólar cotiza en el mercado informal a unos 690-695 pesos, lo que significa que el nuevo salario mínimo de 3,210 pesos equivale a apenas 4,65 dólares mensuales.

La brecha entre el salario y la realidad es abismal. Un cartón de huevos en el mercado informal cuesta entre 3,000 y 4,000 pesos, lo que puede superar el salario mínimo completo.

Economistas estiman que una persona necesita unos 96,060 pesos mensuales para cubrir sus necesidades básicas, unas 30 veces el nuevo mínimo.

La reforma salarial forma parte del paquete de 176 transformaciones económicas y sociales aprobado por la Asamblea Nacional el 19 de junio de 2026, que incluye también la legalización de banca privada, la eliminación del tope de 100 trabajadores para las mipymes, un mercado cambiario digital y la sustitución de subsidios generalizados por ayudas focalizadas a personas vulnerables.

El nuevo Código de Trabajo, que incorporará la revisión anual del salario mínimo como obligación legal, será presentado en la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional.