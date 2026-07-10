Unión Eléctrica explica la causa del aumento de los apagones en La Habana

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La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) publicó este viernes una nota informativa en sus canales oficiales para explicar el agravamiento de los apagones en varios municipios de La Habana.

Según el comunicado, la situación responde a dos factores combinados: la avería pendiente de reparación completa en la Subestación Apolo y las limitaciones generalizadas de generación eléctrica a nivel nacional.

La avería en la Subestación Apolo

El problema en esa instalación data del 3 de junio, cuando falló la barra de conexión de los interruptores de salida, dejando sin servicio la totalidad de los circuitos asociados.

Especialistas de la Empresa Eléctrica de La Habana, junto a brigadas de GEYSEL y la ECIE, lograron restablecer el suministro durante la noche y madrugada del 5 de junio, pero la recuperación fue parcial: uno de los dos transformadores quedó fuera de operación.

Ante esa limitación, la UNE estableció un esquema de rotación: «ciclos de 6 horas sin servicio por 3 horas con servicio en todos los circuitos comprendidos en esta área».

Por qué ese esquema dejó de funcionar

Ni siquiera esa rotación —ya de por sí severa— ha podido mantenerse con regularidad.

La UNE lo reconoció sin rodeos:

«Lamentamos informar que la aplicación estricta de esta rotación se ha visto interrumpida durante los últimos días debido a las limitaciones en la disponibilidad de generación eléctrica a nivel nacional, lo cual ha afectado la estabilidad del esquema previsto».

En la práctica, el sistema eléctrico nacional no genera suficiente electricidad ni para sostener los apagones programados.

En su comunicado, la UNE aseguró que sus equipos trabajan «de manera intensiva en el completamiento de la capacidad de transformadores para dar solución en el menor tiempo posible», y ofreció disculpas formales a los afectados.

La Agencia Cubana de Noticias añadió que el jueves salieron de línea dos unidades termoeléctricas adicionales: la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, por fallo en el regulador de voltaje, y la Unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara de la Serna, por un poro en el economizador.

Como consecuencia directa, a las 5:45 de la tarde la Empresa Eléctrica de La Habana interrumpió el servicio por 110 kV en Playa, La Lisa, Boyeros, Plaza de la Revolución y Centro Habana.

El peor momento de la crisis eléctrica en décadas

Todo esto ocurre en un contexto de colapso sin precedentes del sistema energético cubano.

El jueves, Cuba registró un déficit histórico de 2,341 megavatios, con una disponibilidad de apenas 935 MW frente a una demanda de 3,100 MW.

El domingo anterior, el país sufrió su tercer apagón nacional de 2026 —el séptimo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional en 18 meses—, desencadenado por la salida de la Unidad 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey, evento que terminó de desestabilizar el esquema de rotación en la zona de Apolo.

En ese marco, la Empresa Eléctrica de La Habana anunció este viernes el abandono del sistema de gestión de apagones por bloques para adoptar uno por circuitos, un cambio que debía ser gradual pero que la crisis obligó a acelerar. Habaneros reportaban cortes de hasta 30 horas consecutivas en barrios como Versalles, en La Lisa, y Zamora, en Marianao.

La respuesta en redes sociales fue contundente. «Con las disculpas de ustedes no se resuelve nada de nada», escribió un usuario en la publicación de la Empresa Eléctrica de La Habana.

El jueves, Miguel Díaz-Canel recorrió municipios habaneros y pidió «organizar mejor la programación de las afectaciones» por los apagones, sin anunciar ninguna medida concreta para incrementar la generación eléctrica en el país.