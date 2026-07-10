La Habana abandona la gestión de apagones por bloques y pasa a administrarlos por circuito

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La Empresa Eléctrica de La Habana anunció este jueves que dejará de administrar los apagones mediante el sistema de bloques y comenzará a gestionarlos por circuitos eléctricos, un cambio que, según reconoció la propia entidad, tuvo que acelerarse tras el reciente colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

En una nota informativa, la empresa explicó que el nuevo modelo estaba previsto para implementarse de forma gradual, pero la crisis energética obligó a adelantar su aplicación.

«Este nuevo método estaba previsto ser implementado de forma gradual (...) sin embargo, dadas las emergencias que impuso la reciente caída del Sistema Electroenergético Nacional, fue necesario acelerar su aplicación», señaló.

Según la entidad estatal, la gestión por circuitos permitirá conocer en tiempo real el estado del servicio, los apagones, las averías y los trabajos de mantenimiento, además de facilitar la consulta de información a través de sus plataformas digitales.

La decisión llega pocos días después del tercer apagón nacional de 2026, el séptimo colapso total del SEN en los últimos 18 meses. La desconexión masiva, ocurrida el pasado 6 de julio, fue provocada por la salida de servicio de la Unidad 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey.

Aunque el sistema fue reconectado posteriormente, el déficit de generación continuó agravándose. El 8 de julio el país registró un récord histórico de déficit eléctrico de 2,341 megavatios, con una disponibilidad de apenas 935 MW frente a una demanda cercana a 3,100 MW.

En medio de ese escenario, numerosos habaneros denunciaban este jueves apagones de 27 y hasta 30 horas consecutivas en barrios como Versalles, en La Lisa; Zamora, en Marianao, y Cruz Verde, en el Cotorro.

«Antes era bloque 1, ya no sé ni qué soy, pero llevo más de 30 horas sin luz», escribió una usuaria identificada como Fla en el canal oficial de Telegram de la empresa.

Más preguntas que respuestas

Lejos de tranquilizar a los usuarios, el anuncio generó nuevas dudas.

La publicación acumuló casi 400 reacciones negativas, frente a apenas una treintena de positivas, además de más de un centenar de comentarios en los que los usuarios reclamaban que la Empresa Eléctrica no publicó el listado de circuitos, ni explicó cómo los ciudadanos pueden identificar el circuito al que pertenece su vivienda.

«Días después, luego de una presión de todos, incluyendo periodistas, es que deciden hacer lo que se debía hacer desde el primer momento», comentó el usuario MP89.

Otros expresaron temor de que el nuevo esquema termine profundizando las diferencias entre unos barrios y otros.

«Yo estoy en un circuito que limita en la mitad de la cuadra con otro y resulta que a ellos no se las quitan y yo solo he tenido desde la caída del SEN dos horas», denunció Jenrry Álvarez Cruz, quien aseguró que el circuito vecino concentra varias pequeñas y medianas empresas privadas.

Sin mejoras en la generación

El anuncio coincide con una jornada en la que Miguel Díaz-Canel recorrió varios municipios de La Habana para abordar la crisis energética. Durante su visita, el gobernante pidió "organizar mejor" la programación de los apagones, aunque no anunció medidas para incrementar la capacidad de generación eléctrica.

Mientras tanto, la infraestructura del sistema continúa mostrando signos de agotamiento. La termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, ha salido del sistema en 17 ocasiones durante 2026, en un contexto de déficit de combustible y deterioro de las plantas generadoras.

El sentimiento de frustración entre muchos usuarios quedó resumido en uno de los comentarios publicados tras el anuncio de la Empresa Eléctrica: «Con las disculpas de ustedes no se resuelve nada de nada».