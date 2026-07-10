Díaz-Canel pide «organizar mejor» los apagones en plena crisis energética

Vídeos relacionados:

En medio de la peor crisis eléctrica que enfrenta Cuba en décadas, Miguel Díaz-Canel recorrió este miércoles los municipios habaneros de Centro Habana y Plaza de la Revolución, donde instó a las autoridades locales a «organizar mejor la programación de las afectaciones» por los apagones, según informó el sitio oficial de la Presidencia.

La principal indicación del gobernante no estuvo dirigida a incrementar la generación eléctrica, sino a gestionar con mayor eficiencia los cortes del servicio. Entre las medidas planteadas figuran revisar los llamados circuitos priorizados —las 18 líneas que abastecen hospitales, sistemas de bombeo de agua, instalaciones turísticas y algunas termoeléctricas—, así como fomentar el uso de fuentes renovables de energía en centros sociales, entidades económicas y viviendas.

El propio reporte oficial reconoció el impacto de la crisis al admitir que las «largas horas de apagón» dificultan el abastecimiento de agua y la preparación de alimentos, una situación que miles de cubanos padecen diariamente. En La Habana los cortes eléctricos promedian unas 15 horas diarias, mientras que en provincias como Matanzas se han registrado interrupciones de hasta 87 horas consecutivas.

La visita de Díaz-Canel se produjo apenas tres días después del tercer apagón nacional de 2026, el séptimo colapso total del Sistema Eléctrico Nacional en los últimos 18 meses. La salida de servicio de la Unidad No. 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey, desencadenó una desconexión en cascada que dejó sin electricidad a prácticamente toda la isla.

Aunque la Unión Eléctrica logró restablecer técnicamente el sistema durante la madrugada del miércoles, el déficit de generación continuó agravándose. Ese mismo día el país registró un nuevo máximo histórico de déficit eléctrico: 2,341 megavatios, por encima del récord anterior de 2,208 MW alcanzado a finales de junio.

La magnitud del problema refleja el deterioro estructural del sistema energético cubano. Mientras la demanda ronda los 3,100 MW, la disponibilidad de generación apenas alcanza los 1,000 MW, lo que obliga a prolongados cortes programados en casi todo el país.

A ello se suma el envejecimiento de las centrales termoeléctricas, muchas de las cuales no reciben mantenimientos capitales desde hace más de una década. La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor generadora del país, ha salido del sistema en 17 ocasiones durante 2026.

La crisis también está marcada por la escasez de combustible. Cuba necesita alrededor de 110,000 barriles diarios de petróleo, pero produce cerca de 40,000. En los últimos meses también se han reducido los suministros externos de crudo, agravando las dificultades para sostener la generación eléctrica.

El Gobierno cubano atribuye la situación al embargo estadounidense y a las dificultades para acceder a combustible, mientras diversos economistas y especialistas señalan además el impacto acumulado de años de desinversión, el deterioro de la infraestructura y la falta de modernización del sistema eléctrico. Diversas estimaciones sitúan entre 8,000 y 10,000 millones de dólares la inversión necesaria para recuperar la red energética nacional.

La visita del mandatario forma parte de un recorrido por los municipios de La Habana para supervisar la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por el Gobierno en junio, un paquete de medidas que incluye cambios en el funcionamiento de las mipymes, el sistema bancario y la política tributaria.

Al término del encuentro en Centro Habana, Díaz-Canel conversó con vecinos congregados en la zona sobre la «tensa situación energética» del país. Sin embargo, durante la visita no anunció nuevas medidas para incrementar la generación eléctrica ni ofreció un calendario que permita prever cuándo podrían disminuir los prolongados apagones que afectan a millones de cubanos.