Incautan más de 4,000 tabacos en aeropuerto de La Habana

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La Aduana de Cuba interceptó este viernes más de 4,200 tabacos sueltos, 15 cajas y ramas de tabacos con habilitaciones diversas en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, en un vuelo que tenía como destino Panamá.
El decomiso fue reportado por Wiliam Pérez González, vicejefe de la Aduana de Cuba, a través de su cuenta oficial en X, donde publicó fotografías del material incautado apilado sobre una mesa de inspección aduanera, junto a cajetillas de la marca Cohiba con un cartel de «EVIDENCIA» y dos cajas abiertas de presentación de esa misma marca.
«Se aplican las medidas administrativas previstas en estos ilícitos y se denuncia a la policía», escribió el funcionario en su publicación.
El término «habilitaciones diversas» alude a los elementos de autenticación del tabaco —anillas, sellos y hologramas—, cuya presencia irregular en el cargamento apunta a posibles falsificaciones o documentación sin los avales requeridos para una exportación legal.
Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de los implicados en el decomiso y presunto tráfico de tabacos.
La ruta hacia Panamá no es casual: ese país funciona como punto de tránsito hacia mercados de Europa, América Latina y Estados Unidos, lo que la convierte en una de las más utilizadas para el contrabando de habanos cubanos, que alcanzan precios muy superiores en el mercado negro internacional respecto a su valor oficial en la Isla.
La normativa vigente permite sacar hasta 50 tabacos en envases originales sellados con holograma de Habanos S.A. sin necesidad de factura; superar ese límite sin documentación constituye un ilícito aduanero.
Este operativo se suma a una cadena de incautaciones que la Aduana cubana ha intensificado desde mediados de 2025 bajo la campaña «Frontera Segura».
En el 28 de septiembre de 2025, las autoridades incautaron más de 7,300 tabacos sueltos y 64 cajas en el mismo aeropuerto.
En febrero de 2026, la Aduana frustró un intento de sacar más de 3,800 tabacos hacia Panamá desde ese mismo terminal, mientras que en marzo siguiente se detectó un cargamento de más de 370 cajas de tabacos falsificados que intentaban salir por la misma vía.
Otros operativos recientes incluyeron la incautación de más de 4,400 sellos falsos de la marca Cohiba procedentes de Estados Unidos, y el hallazgo de 4,000 habilitaciones de marcas cubanas ocultas dentro de libros ahuecados.
La marca Cohiba, presente en las imágenes del decomiso de este viernes, es la más imitada y falsificada del mercado internacional de habanos, lo que la convierte en el principal objetivo tanto de contrabandistas como de redes de falsificación que operan dentro y fuera de Cuba.
Preguntas frecuentes sobre el contrabando de tabacos en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántos tabacos fueron incautados en el aeropuerto de La Habana?
La Aduana de Cuba incautó más de 4,200 tabacos sueltos junto con 15 cajas y ramas de tabacos con diversas habilitaciones en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
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¿Cuál es la normativa vigente sobre la exportación de tabacos desde Cuba?
La normativa vigente en Cuba permite sacar hasta 50 tabacos en envases originales sellados con holograma de Habanos S.A. sin necesidad de factura. Superar ese límite sin la documentación adecuada constituye un ilícito aduanero.
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¿Por qué la ruta hacia Panamá es común para el contrabando de tabacos cubanos?
La ruta hacia Panamá es común para el contrabando de tabacos cubanos porque este país funciona como un punto de tránsito hacia mercados de Europa, América Latina y Estados Unidos, donde los habanos alcanzan precios mayores en el mercado negro internacional.
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¿Cuál es la campaña de la Aduana cubana para combatir el contrabando?
La Aduana de Cuba ha intensificado sus operativos bajo la campaña «Frontera Segura», con el objetivo de prevenir el contrabando y proteger los rubros exportables como el tabaco, en medio de una grave crisis económica en el país.
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¿Por qué la marca Cohiba es tan susceptible al contrabando y falsificación?
La marca Cohiba es altamente susceptible al contrabando y falsificación porque es una de las más imitada y falsificada en el mercado internacional de habanos, lo que la convierte en un objetivo para contrabandistas y redes de falsificación tanto dentro como fuera de Cuba.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.