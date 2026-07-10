Incautan más de 4,000 tabacos en aeropuerto de La Habana

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La Aduana de Cuba interceptó este viernes más de 4,200 tabacos sueltos, 15 cajas y ramas de tabacos con habilitaciones diversas en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, en un vuelo que tenía como destino Panamá.

El decomiso fue reportado por Wiliam Pérez González, vicejefe de la Aduana de Cuba, a través de su cuenta oficial en X, donde publicó fotografías del material incautado apilado sobre una mesa de inspección aduanera, junto a cajetillas de la marca Cohiba con un cartel de «EVIDENCIA» y dos cajas abiertas de presentación de esa misma marca.

«Se aplican las medidas administrativas previstas en estos ilícitos y se denuncia a la policía», escribió el funcionario en su publicación.

El término «habilitaciones diversas» alude a los elementos de autenticación del tabaco —anillas, sellos y hologramas—, cuya presencia irregular en el cargamento apunta a posibles falsificaciones o documentación sin los avales requeridos para una exportación legal.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de los implicados en el decomiso y presunto tráfico de tabacos.

La ruta hacia Panamá no es casual: ese país funciona como punto de tránsito hacia mercados de Europa, América Latina y Estados Unidos, lo que la convierte en una de las más utilizadas para el contrabando de habanos cubanos, que alcanzan precios muy superiores en el mercado negro internacional respecto a su valor oficial en la Isla.

La normativa vigente permite sacar hasta 50 tabacos en envases originales sellados con holograma de Habanos S.A. sin necesidad de factura; superar ese límite sin documentación constituye un ilícito aduanero.

Captura de X

Este operativo se suma a una cadena de incautaciones que la Aduana cubana ha intensificado desde mediados de 2025 bajo la campaña «Frontera Segura».

En el 28 de septiembre de 2025, las autoridades incautaron más de 7,300 tabacos sueltos y 64 cajas en el mismo aeropuerto.

En febrero de 2026, la Aduana frustró un intento de sacar más de 3,800 tabacos hacia Panamá desde ese mismo terminal, mientras que en marzo siguiente se detectó un cargamento de más de 370 cajas de tabacos falsificados que intentaban salir por la misma vía.

Otros operativos recientes incluyeron la incautación de más de 4,400 sellos falsos de la marca Cohiba procedentes de Estados Unidos, y el hallazgo de 4,000 habilitaciones de marcas cubanas ocultas dentro de libros ahuecados.

La marca Cohiba, presente en las imágenes del decomiso de este viernes, es la más imitada y falsificada del mercado internacional de habanos, lo que la convierte en el principal objetivo tanto de contrabandistas como de redes de falsificación que operan dentro y fuera de Cuba.