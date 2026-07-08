Lo que aconseja esta cubana para viajar con equipaje de mano a Cuba en esta aerolínea

Una tiktoker cubana identificada como @linetamaro compartió el martes una serie de consejos prácticos para quienes planean viajar a Cuba llevando únicamente equipaje de cabina, en un video publicado en TikTok en respuesta a una seguidora que le preguntó sobre el tema.

El primer punto que aborda es la regla de líquidos vigente en los aeropuertos de Estados Unidos: solo se permiten envases de hasta 100 ml (3.4 oz) en el equipaje de mano. «Si viajas a Cuba por arriba solamente te puedes llevar los productos líquidos que sean hasta cien ml o hasta tres punto cuatro, y recomiendo echarlos todos en un ziploc o en un hilito transparente por si te los piden», explicó la creadora.

También advierte sobre artículos que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) prohíbe en cabina. «No puedes llevarte ni martillo, ni cuchillo, ni navaja, nada que sean artículos punza tampoco te dejan pasar», señaló.

Otro grupo de productos que genera confusión son los alimentos de consistencia pastosa. La TSA clasifica como «líquidos o pastosos» la mantequilla de maní, la mantequilla regular y el queso crema, por lo que tampoco pueden subir al avión en cantidades superiores a 100 ml.

Sin embargo, @linetamaro comparte un truco que le funcionó: congelar el queso antes del vuelo. «Yo me estuve llevando un queso crema de cabra y lo que hice fue congelarlo y ahí así congeladito lo metí con todos los productos y se mantuvo perfecto y no hubo problema ni aquí ni en Cuba tampoco», relató. La TSA permite alimentos completamente sólidos y congelados en cabina; si se derriten durante el trayecto, se les aplican las reglas de líquidos.

Un aspecto que muchos viajeros desconocen es la normativa sobre baterías. «Las baterías de litio y los power bank debe ir en tu artículo personal, o sea contigo por arriba, no por abajo», advirtió la tiktoker. Esta exigencia responde a regulaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA), que prohíbe estas baterías en bodega por riesgo de incendio.

A pesar de esa advertencia, @linetamaro mencionó que llevó dos ventiladores recargables en el equipaje de bodega sin inconvenientes, viajando con American Airlines. Cabe tener en cuenta que la Aduana cubana permite un máximo de dos ventiladores recargables por persona; superar ese límite puede resultar en la retención de los equipos, como le ocurrió a una viajera en octubre de 2025 a quien le confiscaron tres de cinco ventiladores que intentó ingresar.

Este tipo de contenido forma parte de una tendencia consolidada entre cubanas de la diáspora, motivada por la escasez crónica de productos básicos en la isla y los elevados costos del exceso de equipaje. Otras creadoras han compartido métodos similares para maximizar lo que cabe en una maleta de cabina, desde técnicas de empaque hasta selección estratégica de productos.

Al cierre del video, la tiktoker dejó abierta la puerta a más preguntas: «Si tienen alguna otra dudita me hacen saber y yo con gusto les hago un videíto».