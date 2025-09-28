Aduana de Cuba incauta más de 7 mil tabacos en aeropuerto de La Habana

Vídeos relacionados:
La Aduana de Cuba decomisó más de 7,300 tabacos sueltos y 64 cajas en el aeropuerto de La Habana, tras detectar un intento de extracción ilegal sin facturas ni documentos que acreditaran su origen legal.
La información fue publicada este domingo en X por Wiliam Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República, quien explicó que la operación se enmarca en la campaña institucional conocida como Frontera Segura.
El directivo confirmó que el caso fue denunciado a la policía para la investigación correspondiente.
De acuerdo con lo divulgado, los tabacos pretendían ser trasladados sin cumplir los requisitos establecidos por las normas cubanas de exportación y control.
Pérez no especificó si la incautación fue realizada en un período de tiempo, tampoco ofreció detalles de la cantidad de personas involucradas.
El decomiso forma parte de las acciones que la Aduana realiza para frenar el contrabando de tabaco, considerado uno de los principales productos en riesgo de tráfico ilegal en el país.
El organismo reiteró que se mantendrán los controles en puertos y aeropuertos con el fin de detectar este tipo de operaciones y actuar contra quienes intenten sustraer mercancías sin autorización.
Este nuevo monto de tabacos confiscados en el aeropuerto de La Habana se suma a otros hechos similares reportados en septiembre. Llamativo fue que recientemente la Aduana de Cuba frustró un intento de contrabando de más de 4,500 tabacos falsos en el aeropuerto internacional de La Habana.
Días antes, la aduana frenó el contrabando de la exorbitante cifra de más de 4,400 tabacos sueltos con anillas que iban a salir del país sin declarar por el mismo aeropuerto.
Preguntas frecuentes sobre el contrabando de tabacos en Cuba
¿Cuántos tabacos fueron incautados por la Aduana de Cuba en el reciente operativo?
La Aduana de Cuba incautó más de 7,300 tabacos sueltos y 64 cajas en el aeropuerto de La Habana. Estos productos fueron detectados como parte de un intento de extracción ilegal sin los documentos requeridos que acreditaran su origen legal.
¿Qué medidas está tomando la Aduana de Cuba para combatir el contrabando de tabacos?
La Aduana de Cuba ha intensificado sus controles en puertos y aeropuertos para detectar y frenar el tráfico ilegal de tabacos, un producto altamente vulnerable al contrabando en el país. El organismo se encuentra en una campaña institucional llamada "Frontera Segura", cuyo objetivo es impedir la salida de mercancías sin autorización.
¿Qué otros productos han sido objeto de contrabando y decomiso por la Aduana de Cuba?
Además de tabacos, la Aduana de Cuba ha decomisado dinero en efectivo, drogas y medicamentos controlados. Han encontrado grandes sumas de dinero ocultas en equipajes, así como narcóticos camuflados en productos cotidianos como latas de atún y duchas eléctricas.
¿Cuál es el impacto del contrabando de tabacos y otros productos en Cuba?
El contrabando de tabacos y otros productos representa una importante amenaza para la economía cubana, ya que el tráfico ilegal de bienes puede generar pérdidas significativas de ingresos para el país, además de fomentar actividades ilícitas que afectan la estabilidad social y económica.
