Aduana de Cuba incauta más de 7 mil tabacos en aeropuerto de La Habana

Vídeos relacionados:

La Aduana de Cuba decomisó más de 7,300 tabacos sueltos y 64 cajas en el aeropuerto de La Habana, tras detectar un intento de extracción ilegal sin facturas ni documentos que acreditaran su origen legal.

La información fue publicada este domingo en X por Wiliam Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República, quien explicó que la operación se enmarca en la campaña institucional conocida como Frontera Segura.

El directivo confirmó que el caso fue denunciado a la policía para la investigación correspondiente.

De acuerdo con lo divulgado, los tabacos pretendían ser trasladados sin cumplir los requisitos establecidos por las normas cubanas de exportación y control.

Pérez no especificó si la incautación fue realizada en un período de tiempo, tampoco ofreció detalles de la cantidad de personas involucradas.

El decomiso forma parte de las acciones que la Aduana realiza para frenar el contrabando de tabaco, considerado uno de los principales productos en riesgo de tráfico ilegal en el país.

Lo más leído hoy:

El organismo reiteró que se mantendrán los controles en puertos y aeropuertos con el fin de detectar este tipo de operaciones y actuar contra quienes intenten sustraer mercancías sin autorización.

Este nuevo monto de tabacos confiscados en el aeropuerto de La Habana se suma a otros hechos similares reportados en septiembre. Llamativo fue que recientemente la Aduana de Cuba frustró un intento de contrabando de más de 4,500 tabacos falsos en el aeropuerto internacional de La Habana.

Días antes, la aduana frenó el contrabando de la exorbitante cifra de más de 4,400 tabacos sueltos con anillas que iban a salir del país sin declarar por el mismo aeropuerto.

Preguntas frecuentes sobre el contrabando de tabacos en Cuba