Aduana de Cuba intercepta a viajero procedente de Panamá con 25 cápsulas de droga en su organismo

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La Aduana General de la República de Cuba detectó el sábado a un pasajero que llegó al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana en un vuelo desde Panamá con 25 cápsulas de droga ingeridas en su organismo.
El caso fue anunciado en X por Wiliam Pérez González, coronel y vicejefe primero de la Aduana General de la República, quien destacó «la efectividad en la labor de análisis y gestión de riesgos desplegada por la Aduana de Cuba y el órgano antidrogas».
Las imágenes publicadas junto al anuncio muestran las cápsulas de látex de color amarillo extraídas del organismo del viajero, así como una radiografía abdominal que evidencia la presencia de los cuerpos extraños en su interior.
La publicación oficial no especificó el tipo de droga contenida en las cápsulas ni la nacionalidad del pasajero detenido.
La técnica empleada, conocida como «body packing» o correo humano, consiste en ingerir cápsulas con narcóticos —generalmente envueltas en látex— para transportarlas ocultas en el organismo y evadir los controles aduaneros convencionales. Su detección se realiza mediante radiografías abdominales.
Este caso se suma a una serie de detecciones similares registradas en el mismo aeropuerto durante los últimos meses. El 3 de mayo de 2026, el propio Pérez González anunció la detención de un pasajero con 48 cápsulas de cocaína ingeridas en el José Martí.
En agosto de 2025, una ciudadana colombiana fue arrestada con 23 cápsulas de cocaína en el estómago en ese mismo aeropuerto, y en julio de ese año se reportaron al menos dos casos adicionales de pasajeros con narcóticos ocultos en el cuerpo.
De igual forma, en noviembre de 2025, las autoridades también sorprendieron a un pasajero con destino a Panamá que transportaba marihuana y hachís, lo que evidencia que la ruta entre ambos países opera en ambas direcciones.
La conexión con Panamá no es casual: ese país es reconocido como uno de los principales corredores del narcotráfico en la región, con 43 toneladas de droga decomisadas en lo que va de 2026.
En 2024, las autoridades cubanas incautaron en total 1,051 kilogramos de drogas, principalmente cocaína, marihuana, metanfetamina y cannabinoides, según datos publicados a inicios de 2025.
En diciembre de 2018, las autoridades cubanas desarticularon cuatro redes al servicio de narcotraficantes mexicanos que operaban con mulas en la isla, con pagos de hasta 75,000 dólares por viajero, lo que ilustra la magnitud económica de este tipo de tráfico.
Preguntas Frecuentes sobre el Narcotráfico en el Aeropuerto de La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Qué técnica se empleó para el tráfico de drogas en el caso reciente en el Aeropuerto de La Habana?
La técnica empleada fue el "body packing", donde el pasajero ingiere cápsulas con narcóticos para transportarlas ocultas en su organismo y evadir los controles aduaneros. Este método se detecta mediante radiografías abdominales.
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¿Cuál es el papel de Panamá en el tráfico de drogas hacia Cuba?
Panamá es reconocido como uno de los principales corredores del narcotráfico en la región. La conexión entre Cuba y Panamá es significativa debido a las operaciones de tráfico de drogas que se han detectado en vuelos procedentes de ese país, con decomisos de sustancias como cocaína y marihuana.
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¿Qué cantidad de drogas han incautado las autoridades cubanas en los últimos años?
En 2024, las autoridades cubanas incautaron un total de 1,051 kilogramos de drogas, principalmente cocaína, marihuana, metanfetamina y cannabinoides. Este incremento en los decomisos refleja un aumento en el intento de tráfico de drogas hacia la isla.
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¿Cuáles son las penas por narcotráfico en Cuba?
Las penas por narcotráfico en Cuba pueden alcanzar los 15 años de prisión, según la legislación vigente. El tráfico de drogas es un delito severamente castigado, y las autoridades mantienen una política de tolerancia cero hacia estas actividades.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.