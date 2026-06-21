Aduana de Cuba intercepta a viajero procedente de Panamá con 25 cápsulas de droga en su organismo

Cae en La Habana pasajero que intentó ingresar al país con 25 cápsulas de droga ingeridas

Vídeos relacionados:

La Aduana General de la República de Cuba detectó el sábado a un pasajero que llegó al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana en un vuelo desde Panamá con 25 cápsulas de droga ingeridas en su organismo.

El caso fue anunciado en X por Wiliam Pérez González, coronel y vicejefe primero de la Aduana General de la República, quien destacó «la efectividad en la labor de análisis y gestión de riesgos desplegada por la Aduana de Cuba y el órgano antidrogas».

Las imágenes publicadas junto al anuncio muestran las cápsulas de látex de color amarillo extraídas del organismo del viajero, así como una radiografía abdominal que evidencia la presencia de los cuerpos extraños en su interior.

La publicación oficial no especificó el tipo de droga contenida en las cápsulas ni la nacionalidad del pasajero detenido.

La técnica empleada, conocida como «body packing» o correo humano, consiste en ingerir cápsulas con narcóticos —generalmente envueltas en látex— para transportarlas ocultas en el organismo y evadir los controles aduaneros convencionales. Su detección se realiza mediante radiografías abdominales.

Este caso se suma a una serie de detecciones similares registradas en el mismo aeropuerto durante los últimos meses. El 3 de mayo de 2026, el propio Pérez González anunció la detención de un pasajero con 48 cápsulas de cocaína ingeridas en el José Martí.

En agosto de 2025, una ciudadana colombiana fue arrestada con 23 cápsulas de cocaína en el estómago en ese mismo aeropuerto, y en julio de ese año se reportaron al menos dos casos adicionales de pasajeros con narcóticos ocultos en el cuerpo.

De igual forma, en noviembre de 2025, las autoridades también sorprendieron a un pasajero con destino a Panamá que transportaba marihuana y hachís, lo que evidencia que la ruta entre ambos países opera en ambas direcciones.

La conexión con Panamá no es casual: ese país es reconocido como uno de los principales corredores del narcotráfico en la región, con 43 toneladas de droga decomisadas en lo que va de 2026.

En 2024, las autoridades cubanas incautaron en total 1,051 kilogramos de drogas, principalmente cocaína, marihuana, metanfetamina y cannabinoides, según datos publicados a inicios de 2025.

En diciembre de 2018, las autoridades cubanas desarticularon cuatro redes al servicio de narcotraficantes mexicanos que operaban con mulas en la isla, con pagos de hasta 75,000 dólares por viajero, lo que ilustra la magnitud económica de este tipo de tráfico.