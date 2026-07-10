Cae falso policía en Hialeah: Patrullaba con sirenas, uniforme y hasta compartimento para detenidos

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Enrique Pérez-Palenzuela, de 55 años y residente de Hialeah, fue arrestado el jueves por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade después de ser sorprendido conduciendo un vehículo completamente acondicionado como patrulla policial mientras vestía uniforme con placa, cinturón táctico y arma de fuego.

El incidente tuvo lugar en una estación de servicio Wawa ubicada en la calle 248 y la avenida 112 del suroeste de Miami-Dade, donde un detective observó un Dodge Charger estacionarse con las luces de emergencia activadas, según el reporte de arresto difundido por Univision 23 Miami.

El conductor descendió del automóvil completamente uniformado y, lejos de retirarse, continuó circulando por la plaza comercial con las luces de emergencia encendidas.

Fue en ese momento cuando los agentes decidieron realizarle una parada de tránsito para interrogarlo sobre el uso del equipo de emergencia.

Ante las preguntas de las autoridades, Pérez-Palenzuela ofreció una explicación que no convenció a nadie: dijo que «recién había comprado el automóvil y no sabía que las luces estaban encendidas».

La inspección del vehículo desmontó por completo esa versión. El automóvil no solo tenía luces de emergencia, sino también sirenas, un reflector, una barra de empuje frontal y, lo más revelador, un compartimiento diseñado específicamente para transportar detenidos.

Ese nivel de equipamiento descarta cualquier explicación de ignorancia o casualidad.

Las autoridades señalaron que el conjunto de elementos hallados en el vehículo apunta a una preparación deliberada y sistemática, no a un disfraz improvisado ni a un equipo instalado por el fabricante.

El caso llama la atención en el sur de Florida, donde la suplantación de oficiales de policía es un problema recurrente. Sin embargo, pocos casos registran un montaje tan completo como el de Pérez-Palenzuela, que combinó indumentaria policial completa con un vehículo acondicionado con los mismos componentes que una patrulla real.

Pérez-Palenzuela compareció ante la Corte Criminal de Miami-Dade enfrentando dos cargos formales: hacerse pasar falsamente por un oficial de la ley y uso prohibido de luces de emergencia.

Este viernes permanece recluido en la cárcel TGK con una fianza fijada en $3,000, una cifra relativamente baja considerando la gravedad de los cargos.

En Florida, el delito de suplantar la identidad de un oficial de policía está tipificado bajo el estatuto §843.0855 como un delito grave de tercer grado, con una pena máxima de hasta cinco años de prisión y una multa de hasta $5,000 en caso de ser declarado culpable.

Hialeah, ciudad de mayoría hispana en Miami-Dade con una alta concentración de residentes de origen cubano, es la localidad de residencia del acusado. El arresto fue ejecutado por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, que tiene jurisdicción sobre las áreas no incorporadas del condado donde ocurrió el incidente.