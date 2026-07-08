FBI Miami ofrece hasta 150 mil dólares por fugitivo acusado de fraude médico de 547 millones

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La oficina del FBI en Miami busca activamente a Khalid Ahmed Satary, un propietario de laboratorios de diagnóstico acusado de estar implicado presuntamente en un esquema de fraude médico de 547 millones de dólares contra el programa Medicare, y ofrece una recompensa de hasta 150,000 dólares por información que conduzca a su arresto y condena.

El caso de Satary, que figura entre los estafadores más buscados del FBI, fue destacado durante el anuncio del Operativo Nacional contra el Fraude Sanitario 2026, presentado por el Departamento de Justicia el 23 de junio de 2026 como una acción histórica que incluyó cargos contra 455 personas por esquemas vinculados a más de 6,500 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas.

Además, según la ficha oficial del FBI, entre 2016 y 2019 este hombre operó varios laboratorios de pruebas diagnósticas en distintos estados del país que presuntamente facturaron al programa Medicare por pruebas genéticas de cáncer costosas y médicamente innecesarias.

Cada muestra de prueba genética generaba reembolsos de entre 10,000 y 20,000 dólares.

Para producirlas, Satary habría coordinado con decenas de reclutadores de pacientes, centros de telemercadeo y empresas de telemedicina mediante campañas de mercadeo engañosas y sobornos ilegales a médicos y reclutadores.

El 26 de septiembre de 2019, un gran jurado lo acusó formalmente en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Luisiana, en Nueva Orleans, por cargos de conspiración para cometer fraude médico y electrónico, fraude médico, conspiración para defraudar al gobierno federal, pago de sobornos ilegales y conspiración para lavar dinero.

Tras ser liberado bajo fianza con la condición de no trabajar en el sector de la salud, Satary presuntamente violó esa restricción al conspirar con laboratorios de Houston, Texas, para presentar nuevas reclamaciones fraudulentas de pruebas genéticas a Medicare.

Esa violación de las condiciones de su libertad llevó a que el 23 de noviembre de 2022 se emitiera una nueva orden de arresto federal en el mismo tribunal de Nueva Orleans. Desde entonces permanece prófugo.

Las autoridades señalan que Satary tiene vínculos con Houston (Texas), Atlanta (Georgia), Delray Beach (Florida), Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Jordania y las áreas de Israel y Palestina.

Es conocido además por varios alias: Khalid Satary, Rocky Satary y DJ Rock Satary, entre otros, y utiliza al menos tres fechas de nacimiento distintas.

Su descripción física: hombre de cabello negro, ojos marrones, aproximadamente 1.70 metros de estatura y 68 kilogramos de peso.

En relación a este caso, el agente especial supervisor Ortiz, de la oficina del FBI en Miami, ofreció declaraciones este martes a varios medios de comunicación frente a las instalaciones del FBI en Miami sobre los esfuerzos para capturar al fugitivo.

El caso de Satary no es el único de este tipo vinculado a la oficina de Miami. Según el FBI, varios acusados de robar cientos de millones al Medicare en el sur de Florida permanecen prófugos.