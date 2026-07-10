Autoridades de Miami-Dade emiten alerta por calor extremo en el sur de Florida

Vídeos relacionados:

Las autoridades de Manejo de Emergencias del Condado Miami-Dade emitieron este viernes una alerta de seguridad ante el calor extremo que afecta al sur de Florida, con advertencias especialmente urgentes sobre el riesgo de dejar niños o mascotas dentro de vehículos estacionados.

«Las altas temperaturas del sur de la Florida pueden aumentar rápidamente. Mantente fresco, hidrátate y limita las actividades al aire libre durante las horas de más calor. Nunca dejes a niños ni mascotas dentro de un vehículo estacionado, aunque sea por unos minutos», publicó el condado de Miami-Dade en su cuenta oficial de X.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un aviso de calor activo para los condados de Miami-Dade y Broward, con índices de calor que oscilan entre 105°F y 110°F (41-43°C) durante las horas pico, de las 11 de la mañana a las 7 de la tarde.

Esta es la 12ª alerta de calor emitida para el sur de Florida en lo que va de 2026, una cifra que refleja la intensidad de la temporada.

La presencia de polvo del Sahara reduce la probabilidad de lluvias al 20-40% y mantiene condiciones de calor, humedad y neblina que agravan la situación en toda la región.

La advertencia sobre vehículos cobra especial urgencia tras una serie de tragedias recientes. Una niña de dos años murió en Hallandale Beach el 6 de julio tras ser olvidada por su niñera en una minivan cerrada, cuando el índice de calor ese día alcanzaba los 101°F (38°C).

En total, cuatro niños han muerto en Florida en 2026 por ser dejados en vehículos bajo el calor, y a nivel nacional la cifra asciende a al menos 10 menores fallecidos por esta causa.

Florida es históricamente el segundo estado con más muertes infantiles por golpe de calor en vehículos, con 112 casos registrados entre 1990 y 2024, solo superado por Texas.

Desde el 1 de enero de 2026, el estado cuenta con una nueva ley que penaliza específicamente no proteger a niños o mascotas dentro de vehículos calientes.

El contexto nacional agrava el panorama. Según advirtió la Asociada Press a través de NBC News, un nuevo y poderoso domo de calor comenzó a instalarse este fin de semana sobre gran parte de Estados Unidos, con temperaturas entre 15 y 25 grados Fahrenheit por encima de lo normal en amplias zonas del país.

«Este próximo evento de calor luce bastante notable. Será un evento de larga duración, amplio y de alta intensidad que afectará a millones de personas por más de una semana», advirtió Daniel Swain, climatólogo de UC Agriculture and Natural Resources.

Aunque el núcleo del domo se ubica al norte de Florida, el sur del estado permanece en su periferia con condiciones igualmente peligrosas.

Las autoridades del condado también instan a los residentes a verificar el estado de vecinos vulnerables al calor y recuerdan que Miami-Dade cuenta con 22 centros de enfriamiento gratuitos disponibles hasta el 31 de octubre, distribuidos en parques y bibliotecas del condado.

Quienes deseen recibir alertas de calor extremo pueden enviar el texto «Alert Miami» al número 888777.