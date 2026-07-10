Kaká, estrella del fútbol brasileño, compra condominio en Miami-Dade por más de $8 millones

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El exfutbolista brasileño Kaká desembolsó 8,7 millones de dólares el mes pasado por un condominio de lujo en Bal Harbour, según revelan los registros públicos de propiedad de Miami-Dade consultados por el Miami Herald.

La unidad adquirida por el mediocampista retirado, cuyo nombre completo es Ricardo Izecson dos Santos Leite, se encuentra en el piso 14 del edificio Oceana Bal Harbour, una torre de 24 pisos y 226 apartamentos completada en 2016 frente al océano Atlántico.

El apartamento cuenta con tres habitaciones y 311 metros cuadrados de superficie, con balcones orientados tanto al este como al oeste que ofrecen vistas simultáneas al Atlántico y a la bahía de Biscayne.

El inmueble había salido al mercado en enero de este año con un precio de 9,5 millones de dólares, por lo que Kaká logró cerrarlo con un descuento de 800,000 dólares respecto al precio de lista.

El anterior propietario, Gaston Siciliano, había adquirido la misma unidad en 2022 por 6,5 millones de dólares, lo que refleja una revalorización de 2,2 millones en cuatro años.

1 Oak Studios / ONE Sotheby’s International Realty

En la operación, Michael Martinez de ONE Sotheby's International Realty y Jennifer Olmeda de WRA Real Estate Solutions LLC representaron al vendedor.

Kaká, de 44 años, es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. Inició su carrera profesional en el São Paulo FC a los 18 años, antes de brillar en el AC Milan —donde conquistó la Liga de Campeones de la UEFA y el Balón de Oro en 2007— y posteriormente en el Real Madrid.

Formó parte de la selección brasileña campeona del mundo en 2002, y también disputó los Mundiales de 2006 y 2010. Cerró su trayectoria en Florida con el Orlando City SC de la Liga Mayor de Fútbol, retirándose en 2017.

La compra se produce en pleno desarrollo del Mundial de Fútbol 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá hasta el 19 de julio, con Miami como una de las 16 sedes oficiales del torneo.

Los agentes inmobiliarios del sur de Florida habían anticipado que el Mundial desencadenaría una fiebre compradora en el mercado de lujo, aunque el impacto real resultó más moderado de lo esperado.

Kaká no es el primer astro del balompié en apostar por el mercado inmobiliario de Miami-Dade. A principios de este año, su compañero en el título mundial de 2002, Ronaldo Nazário, adquirió un penthouse en Bay Harbor Islands por alrededor de ocho millones de dólares.

Lionel Messi, figura del Inter Miami, compró en 2023 una mansión en el barrio Bay Colony de Fort Lauderdale por 10,8 millones de dólares, mientras que el presidente y copropietario del club, David Beckham, posee una mansión frente al mar valorada en 80 millones de dólares en North Bay Road, Miami Beach.

La tendencia consolida al sur de Florida como destino preferido de inversión inmobiliaria para las grandes figuras del fútbol mundial, atraídas por un mercado que no ha dejado de revalorizarse en los últimos años.