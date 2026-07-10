Mbappé iguala a Messi y deja al rojo vivo la lucha por la Bota de Oro

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Kylian Mbappé se subió al liderato compartido de la tabla de goleadores del Mundial 2026 este jueves, al marcar el primer gol en la victoria de Francia 2-0 sobre Marruecos en los cuartos de final disputados en el Gillette Stadium de Foxborough. Con ese tanto, el delantero del Real Madrid alcanzó los ocho goles en el torneo, la misma cifra que acumula Lionel Messi.
El atacante francés abrió el marcador al minuto 60, aunque antes había desperdiciado un penalti ante el portero Yassine Bounou que le habría dado el liderato en solitario. Ousmane Dembélé cerró el marcador con el segundo tanto para meter a Francia en semifinales, en un partido que además fue suspendido brevemente por mal clima cuando los galos ya ganaban 1-0.
Detrás del duelo en la cima, Erling Haaland (Noruega) acecha con siete goles y Harry Kane (Inglaterra) con seis, en lo que se perfila como una de las carreras por la Bota de Oro más disputadas de la historia del torneo.
Más allá del premio individual, el empate entre ambos cracks tiene una dimensión histórica de peso: Mbappé llegó a 20 goles en Copas del Mundo en apenas su tercer torneo, quedando a solo uno de los 21 que atesora Messi a lo largo de seis ediciones. El rosarino es el máximo goleador masculino en la historia de los Mundiales, un récord que estableció en esta misma edición al superar los 16 tantos de Miroslav Klose.
El recorrido mundialista de Messi arrancó en Alemania 2006, no sumó anotaciones en Sudáfrica 2010, marcó cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018, siete en Qatar 2022 —torneo que levantó con Argentina— y lleva ocho en la actual edición. Mbappé, en cambio, debutó con cuatro goles en Rusia 2018, firmó ocho en Qatar 2022 y ya suma otros ocho en 2026, consolidándose como uno de los grandes artilleros de la competición en apenas tres participaciones.
La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 tiene además un factor de desempate relevante: en caso de igualdad de goles, la FIFA aplica el criterio de asistencias, donde Mbappé lleva ventaja con dos frente a ninguna del capitán argentino.
Tabla de goleadores del Mundial 2026:
- 8 goles: Lionel Messi (Argentina) y Kylian Mbappé (Francia)
- 7 goles: Erling Haaland (Noruega)
- 6 goles: Harry Kane (Inglaterra)
- 5 goles: Ousmane Dembélé (Francia)
- 4 goles: Jude Bellingham (Inglaterra), Mikel Oyarzabal (España), Vinícius Júnior (Brasil) e Ismaïla Sarr (Senegal)
Con Francia ya instalada en semifinales, Mbappé tendrá al menos un partido más para intentar arrebatarle tanto la Bota de Oro como el récord histórico a Messi. Sin embargo, Argentina aún no ha jugado sus cuartos de final: la Albiceleste se mide a Suiza el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, lo que significa que el capitán argentino también podría seguir ampliando su cuenta.
Preguntas frecuentes sobre la carrera por la Bota de Oro en el Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Quiénes lideran la tabla de goleadores del Mundial 2026?
Kylian Mbappé y Lionel Messi lideran la tabla de goleadores del Mundial 2026 con ocho goles cada uno. Ambos jugadores están al frente de una de las competiciones más reñidas por la Bota de Oro, con Erling Haaland siguiendo de cerca con siete goles y Harry Kane con seis.
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¿Qué sucede si hay empate en goles en la carrera por la Bota de Oro?
En caso de empate en número de goles, la FIFA utiliza el criterio de asistencias para desempatar. Actualmente, Kylian Mbappé lleva ventaja en este criterio con dos asistencias, mientras que Lionel Messi no registra ninguna asistencia en el torneo.
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¿Cuántos goles ha anotado Mbappé en Copas del Mundo?
Kylian Mbappé ha anotado 20 goles en Copas del Mundo, llegando a esta cifra en apenas su tercer torneo. Esto lo coloca a solo un gol del récord absoluto de Lionel Messi, quien ha acumulado 21 goles a lo largo de seis ediciones del Mundial.
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¿Cuál es el historial de Messi en los Mundiales?
Lionel Messi ha participado en seis ediciones de la Copa del Mundo, comenzando su trayectoria en Alemania 2006. A lo largo de estos torneos, ha acumulado un total de 21 goles, convirtiéndose en el máximo goleador masculino en la historia de los Mundiales.
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¿Qué le espera a Francia en el Mundial 2026 tras vencer a Marruecos?
Francia ha avanzado a las semifinales del Mundial 2026 tras derrotar a Marruecos 2-0. Su próximo rival saldrá del enfrentamiento entre España y Bélgica, con la semifinal programada para el 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.