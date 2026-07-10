España y Bélgica buscan el segundo boleto semifinalista del Mundial 2026

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España y Bélgica se miden este viernes en el SoFi Stadium de Inglewood, California, en el segundo partido de los cuartos de final del Mundial 2026, con un lugar en las semifinales como premio para el ganador.

El encuentro está programado para las 12:00 hora de la sede (15:00 hora de Cuba) y será dirigido por el árbitro inglés Michael Oliver.

El vencedor tendrá como rival en semifinales a Francia, que este jueves selló su pase al golear 2-0 a Marruecos en el Gillette Stadium de Boston, con goles de Mbappé en el minuto 60 y Dembélé en el 66.

España llega al duelo como una de las selecciones más consistentes del torneo, tras terminar primera en el Grupo H con 7 puntos, con victorias ante Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (1-0) y un empate sin goles frente a Cabo Verde.

En la fase eliminatoria, el equipo dirigido por Luis de la Fuente no ha dado puntada sin hilo: goleó 3-0 a Austria en dieciseisavos —con un doblete de Mikel Oyarzabal y un tanto de Pedro Porro— y eliminó a Portugal en octavos por 1-0 gracias a un gol de Mikel Merino en un tenso clásico ibérico disputado el lunes 6 en el AT&T Stadium.

El ataque español combina experiencia y juventud: Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Oyarzabal conforman una línea ofensiva que ha generado problemas a todos sus rivales en el torneo.

Bélgica, en cambio, ha construido su camino a base de épica y carácter.

Los Diablos Rojos, dirigidos por Domenico Tedesco, arrancaron la fase eliminatoria con una remontada histórica ante Senegal el 1 de julio en Seattle: perdían 0-2 y dieron vuelta el marcador con goles de Lukaku (min. 86), Tielemans (min. 89) y un penalti del propio Tielemans en el minuto 120 para el 3-2 definitivo en prórroga.

En octavos, el lunes 6, Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos —uno de los países anfitriones— en el Lumen Field de Seattle, con un doblete de Charles De Ketelaere y goles de Hans Vanaken y Romelu Lukaku.

Con esa victoria, Bélgica dejó sin representantes en cuartos de final a los tres países organizadores del torneo: Estados Unidos, México y Canadá.

Lukaku, de 32 años y jugador del Napoli, se convirtió durante este Mundial en el máximo anotador histórico de Bélgica en Copas del Mundo, y llega al duelo ante España como el principal referente ofensivo de su selección.

El partido entre españoles y belgas define los cruces de la fase final del torneo: el ganador se medirá a Francia en semifinales, en un duelo que determinará al primer finalista del Mundial 2026, que se disputará hasta el 19 de julio.