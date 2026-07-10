«¿Con qué corriente?»: Cubanos responden al anuncio de Tele Rebelde sobre los cuartos de final del Mundial

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El canal estatal Tele Rebelde anunció en Facebook la transmisión de los cuartos de final del Mundial de Fútbol 2026, pero en lugar de entusiasmo, el post desató una avalancha de comentarios furiosos e irónicos de cubanos que señalan una realidad aplastante: sin electricidad ni señal de Internet, ver los partidos es una quimera para la mayoría de la población.
La pregunta que resume el sentir popular llegó de inmediato en los comentarios: «Pregunta seria para ustedes, ¿con qué corriente? ¿Con qué señal? Explíquenme esa, que no me la sé», escribió un internauta, en lo que se convirtió en el lema involuntario de una situación que el régimen se niega a reconocer.
Otro usuario fue más directo: «Vive la pasión, sin señal y sin corriente», parodiando el lenguaje promocional del canal. Un tercero pidió con ironía: «Me mandan un ecoflow, please. Y señal también», en referencia a las baterías portátiles que muchos cubanos buscan desesperadamente para sobrevivir los apagones.
La frustración acumulada durante todo el torneo quedó plasmada en otro comentario: «He podido ver finales del segundo tiempo de solamente 1 juego: Argentina-Egipto por quitada de corriente, pensé que el campeonato mundial de fútbol lo habían suspendido».
Uno de los comentarios más cargados de ironía apuntó directamente a la termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor planta del país: «¿Dónde es la transmisión, en la Guiteras?». La broma condensa meses de desesperación: la Guiteras acumula 17 averías en lo que va de año.
La crisis eléctrica arrastra consigo la conectividad. Un internauta de Ciego de Ávila lo confirmó: «Lo veremos si ponen la señal, porque aquí en Ciego de Ávila nunca hay señal».
El historial de Tele Rebelde con el Mundial no ayuda a generar confianza. El 11 de junio, el canal solo emitió 10 minutos de la ceremonia inaugural antes de cambiar a ciclismo y voleibol, lo que desató una primera ola de críticas.
Tras las quejas, prometió el 13 de junio transmitir todos los partidos eliminatorios con retransmisiones diarias. Las quejas de los fans del deporte demuestran que la promesa no se tradujo en realidad para la mayoría.
El partido más esperado es el de Argentina vs. Suiza, programado para la madrugada del 12 de julio en Kansas City, tras la épica remontada albiceleste ante Egipto (3-2) en octavos de final, con goles de Messi, Romero y Enzo Fernández en los últimos 12 minutos.
Un internauta preguntó con doble filo: «¿Será que ponen la luz el 11 de julio? Para poder ver el juego de Argentina», en una sutil alusión al quinto aniversario de las protestas masivas del 11J de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles exigiendo libertad y electricidad.
«Cuba como siempre, de espaldas al mundo», escribió otro usuario. Y un último comentario cerró el cuadro con amargura: «Este año ha sido funesto, no hemos podido disfrutar de este mundial, sin corriente, ni señal, fatal».
Cuba atraviesa la peor crisis eléctrica de su historia. El 8 de julio se registró un déficit récord de 2,341 MW, con cortes de entre 15 y 24 horas diarias en La Habana y hasta 87 horas consecutivas en provincias como Matanzas.
El 6 de julio se produjo el tercer apagón nacional total del año, dejando a más de 10 millones de personas sin electricidad. Ante este panorama, Díaz-Canel solo atinó a pedir que las autoridades «organicen mejor la programación de las afectaciones», sin anunciar ninguna medida estructural.
Preguntas Frecuentes sobre la Transmisión del Mundial en Cuba y la Crisis Eléctrica
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los cubanos no pueden ver el Mundial de Fútbol en 2026?
La mayoría de los cubanos no pueden ver el Mundial de Fútbol 2026 debido a la crisis eléctrica que sufre el país, con apagones que duran entre 15 y 24 horas en La Habana y hasta 87 horas en otras provincias. Esta situación hace que sea casi imposible seguir la transmisión de los partidos, incluso cuando Tele Rebelde promete transmitirlos. Además, las limitaciones en la conectividad a internet agravan el problema, haciendo inaccesible la plataforma de streaming Picta que se ofrece como alternativa.
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¿Qué ha prometido Tele Rebelde respecto al Mundial de Fútbol 2026?
Tele Rebelde prometió transmitir todos los partidos de la fase de eliminatoria directa del Mundial de Fútbol 2026, después de recibir críticas por solo emitir 10 minutos de la ceremonia inaugural. Sin embargo, las promesas del canal no se han visto reflejadas en la realidad para muchos cubanos, debido a los cortes de electricidad y la falta de señal.
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¿Cuál es el estado actual de la termoeléctrica Antonio Guiteras en Cuba?
La termoeléctrica Antonio Guiteras ha sufrido múltiples averías, contando con más de 17 salidas del sistema en lo que va del año, lo que ha exacerbado la crisis eléctrica en el país. La planta es una de las más importantes de Cuba, pero su frecuente salida de servicio ha dejado a millones de personas sin electricidad durante largos periodos.
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¿Cómo se ha manifestado el descontento de los cubanos ante la crisis eléctrica?
El descontento de los cubanos ante la crisis eléctrica se ha manifestado en redes sociales a través de comentarios críticos e irónicos, cuestionando las promesas del gobierno y los anuncios de las transmisiones deportivas. La falta de soluciones duraderas y la continua desconexión del discurso oficial con la realidad han intensificado la frustración y el escepticismo de la población.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.