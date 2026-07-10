«¿Con qué corriente?»: Cubanos responden al anuncio de Tele Rebelde sobre los cuartos de final del Mundial

Apagón en Cuba y Copa del Mundial Foto © Facebook / Jorge Dalton e Instagram / FIFA

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El canal estatal Tele Rebelde anunció en Facebook la transmisión de los cuartos de final del Mundial de Fútbol 2026, pero en lugar de entusiasmo, el post desató una avalancha de comentarios furiosos e irónicos de cubanos que señalan una realidad aplastante: sin electricidad ni señal de Internet, ver los partidos es una quimera para la mayoría de la población.

La pregunta que resume el sentir popular llegó de inmediato en los comentarios: «Pregunta seria para ustedes, ¿con qué corriente? ¿Con qué señal? Explíquenme esa, que no me la sé», escribió un internauta, en lo que se convirtió en el lema involuntario de una situación que el régimen se niega a reconocer.

Otro usuario fue más directo: «Vive la pasión, sin señal y sin corriente», parodiando el lenguaje promocional del canal. Un tercero pidió con ironía: «Me mandan un ecoflow, please. Y señal también», en referencia a las baterías portátiles que muchos cubanos buscan desesperadamente para sobrevivir los apagones.

La frustración acumulada durante todo el torneo quedó plasmada en otro comentario: «He podido ver finales del segundo tiempo de solamente 1 juego: Argentina-Egipto por quitada de corriente, pensé que el campeonato mundial de fútbol lo habían suspendido».

Uno de los comentarios más cargados de ironía apuntó directamente a la termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor planta del país: «¿Dónde es la transmisión, en la Guiteras?». La broma condensa meses de desesperación: la Guiteras acumula 17 averías en lo que va de año.

La crisis eléctrica arrastra consigo la conectividad. Un internauta de Ciego de Ávila lo confirmó: «Lo veremos si ponen la señal, porque aquí en Ciego de Ávila nunca hay señal».

El historial de Tele Rebelde con el Mundial no ayuda a generar confianza. El 11 de junio, el canal solo emitió 10 minutos de la ceremonia inaugural antes de cambiar a ciclismo y voleibol, lo que desató una primera ola de críticas.

Tras las quejas, prometió el 13 de junio transmitir todos los partidos eliminatorios con retransmisiones diarias. Las quejas de los fans del deporte demuestran que la promesa no se tradujo en realidad para la mayoría.

El partido más esperado es el de Argentina vs. Suiza, programado para la madrugada del 12 de julio en Kansas City, tras la épica remontada albiceleste ante Egipto (3-2) en octavos de final, con goles de Messi, Romero y Enzo Fernández en los últimos 12 minutos.

Un internauta preguntó con doble filo: «¿Será que ponen la luz el 11 de julio? Para poder ver el juego de Argentina», en una sutil alusión al quinto aniversario de las protestas masivas del 11J de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles exigiendo libertad y electricidad.

«Cuba como siempre, de espaldas al mundo», escribió otro usuario. Y un último comentario cerró el cuadro con amargura: «Este año ha sido funesto, no hemos podido disfrutar de este mundial, sin corriente, ni señal, fatal».

Cuba atraviesa la peor crisis eléctrica de su historia. El 8 de julio se registró un déficit récord de 2,341 MW, con cortes de entre 15 y 24 horas diarias en La Habana y hasta 87 horas consecutivas en provincias como Matanzas.

El 6 de julio se produjo el tercer apagón nacional total del año, dejando a más de 10 millones de personas sin electricidad. Ante este panorama, Díaz-Canel solo atinó a pedir que las autoridades «organicen mejor la programación de las afectaciones», sin anunciar ninguna medida estructural.