Familiares que recogen o dejan viajeros en aeropuertos de EE.UU. también podrían estar en riesgo ante operativos migratorios

Operativos de ICE en aeropuerto de EE.UU. (Captura mejorada con IA)

Los familiares que acuden a recoger o dejar viajeros en aeropuertos de Estados Unidos también podrían quedar expuestos a operativos migratorios, según la advertencia de activistas y abogados ante el aumento de arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Un reporte de Noticias Telemundo indicó que ICE está arrestando a entre 20 y 40 inmigrantes al día en aeropuertos de Estados Unidos, cifra confirmada por un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional a NBC News.

Ese dato representa un aumento frente al promedio de unas 10 detenciones diarias registrado en mayo de 2025, cuando el gobierno del presidente Donald Trump comenzó a implementar los arrestos migratorios en terminales aéreas.

Sin embargo, actualmente la advertencia ya no se limita solo a las personas que tienen previsto abordar un avión.

Activistas y abogados consultados por la cadena de televisión señalaron que también deben evaluar el riesgo los familiares y conocidos que entren al aeropuerto para acompañar, recoger o dejar a un viajero.

Carlos Lagos, entrevistado por Telemundo mientras viajaba, explicó que algunos de sus familiares y conocidos sienten temor de acudir a los aeropuertos debido a sus respectivas situaciones migratorias.

Si el viaje resulta imprescindible, los especialistas aconsejan llevar el pasaporte y toda la documentación relacionada con el proceso migratorio.

Kathia Quirós, analista de inmigración de Telemundo, recomendó portar el permiso de trabajo que demuestre el estatus vigente y, de ser posible, la carta de la Oficina de Inmigración que confirme su aprobación.

Por su parte, Abel Núñez, director del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), afirmó a la cadena que las detenciones no son producto de encuentros casuales con los agentes.

Según explicó, las autoridades migratorias conocen con anticipación quién viajará y cuál es su situación migratoria.

«Esto no es mala suerte. Es que cuando la persona ya llega, las autoridades de inmigración ya saben quién está viajando y qué tipo de estatus migratorio tiene», dijo Núñez a la cadena.

El reportaje atribuyó a activistas la consideración de que los operativos forman parte de una estrategia planificada mediante información compartida entre agencias federales.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional no confirmó ni negó a Telemundo una cooperación entre ICE y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para estas detenciones.

La posición comunicada por el Departamento de Seguridad Nacional es que trabaja para impedir que las personas que permanecen ilegalmente en Estados Unidos puedan viajar en avión, excepto cuando el vuelo sea para abandonar el país voluntariamente.

El reporte televisivo señaló que se han confirmado arrestos de diferentes tipos en California, Colorado, Nevada, Arizona y Tennessee. También existen reportes de detenciones o actividad de ICE en otros siete estados, entre ellos Florida, Illinois, Nueva Jersey y Virginia.

Ante ese escenario, Núñez aconsejó a los inmigrantes con casos temporales evitar los aeropuertos cuando tengan otras opciones de transporte.

Advirtió que la forma actual de aplicar las leyes migratorias puede llevar a algunas personas a un centro de detención, incluso cuando aleguen tener una protección legal.

«Si pueden evitar viajar principalmente por aeropuertos, que lo hagan y que busquen otras opciones», recomendó el director de CARECEN.

La advertencia no significa que todos los inmigrantes que entren a una terminal aérea serán arrestados.

El riesgo señalado se concentra en personas cuya situación migratoria pueda convertirlas en objetivo de ICE, incluidas aquellas con procesos pendientes o protecciones temporales.

Los operativos ya habían generado preocupación después de que se documentaran arrestos de personas con visas vencidas en mostradores de facturación y puertas de embarque de al menos 15 aeropuertos estadounidenses.