Operativo deja 137 camioneros detenidos en cuatro estados de EE.UU.

Operativo del ICE y la Patrulla de Carreteras en la Interestatal 40, al oeste de Oklahoma

Un operativo federal de tres días dejó 137 personas detenidas o arrestadas en cuatro estados del Medio Oeste, en el marco de la segunda ola de la Operación Highway Shield, una iniciativa conjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Transporte (DOT) dirigida contra camioneros no calificados o en situación migratoria irregular.

El operativo se ejecutó entre el 28 y el 30 de julio en Illinois, Indiana, Iowa y Ohio, con la participación de agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE, la Administración Federal de Seguridad de Transportistas de Motor (FMCSA) y patrullas de carreteras estatales.

De las 137 personas detenidas, 51 eran inmigrantes en situación irregular, entre ellos 21 conductores que portaban licencias de conducir comerciales (CDL) no domiciliadas expedidas por California y Nueva York para personas que no residían en esos estados, práctica que el gobierno federal considera irregular.

Los otros 86 fueron arrestados por comportamiento peligroso, incluyendo incidentes de ira al volante y violencia doméstica.

Además de las detenciones, el operativo retiró de circulación a 766 conductores y vehículos considerados inseguros, emitió 36 infracciones por no superar las pruebas de competencia en inglés y recuperó casi un millón de dólares en carga robada.

Los resultados preliminares fueron anunciados este martes por el secretario del DHS, Markwayne Mullin, y el secretario de Transporte, Sean Duffy.

«Cuando inmigrantes ilegales están al volante de camiones de 18 ruedas, ponen en peligro vidas estadounidenses», afirmó Mullin, quien destacó que entre ambas olas de la operación se han retirado más de 800 camioneros peligrosos de las carreteras del país.

Duffy, por su parte, fue más directo en su advertencia: «Si sigues operando ilegalmente un camión de carga, tus días en las calles de América están contados».

Esta segunda ola se suma a la primera, realizada en Florida entre el 23 y el 26 de marzo de 2026, que incluyó más de 3,300 inspecciones de vehículos comerciales, 35 arrestos criminales y 42 acciones migratorias.

En julio, el DHS y el DOT también anunciaron una alianza específica para investigar fraudes en escuelas de CDL.

La comunidad cubana en Estados Unidos, con presencia significativa en la industria del transporte de carga, ha sido afectada por estos operativos.

En septiembre de 2025, un camionero cubano fue detenido en Oklahoma durante una redada conjunta del ICE y la Patrulla de Carreteras de ese estado en la que fueron arrestados más de 120 inmigrantes indocumentados, 91 de ellos con CDL.

Meses después, en diciembre de 2025, un camionero cubano con residencia legal alertó a la comunidad sobre controles del ICE en la I-75, advirtiendo que portar la tarjeta de residencia es indispensable: «Si yo no hubiera llegado a tener esto hoy, me hubieran llevado detenido».

El endurecimiento de los controles en el sector del transporte de carga responde en parte a accidentes fatales de alto perfil protagonizados por camioneros en situación irregular, lo que llevó al DOT a restringir en septiembre de 2025 la elegibilidad para obtener CDL como no ciudadano a titulares de visados H-2A, H-2B y E-2, con vigencia máxima de un año y verificación migratoria obligatoria en bases de datos federales.