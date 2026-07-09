Delcy Rodríguez pide al rey Carlos III liberar el oro de Venezuela para reconstruir el país

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que envió una carta al rey británico, Carlos III, solicitando la liberación del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, con el fin de destinarlo a la reconstrucción del país tras el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.

Son unas unas 31 toneladas de lingotes valoradas en aproximadamente 1,900 millones de dólares.

«He decidido enviar una carta al rey de Inglaterra para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo. Es para atender las consecuencias del sismo del 24 de junio», declaró Rodríguez en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

«Venezuela tiene recursos con qué recuperarse y con qué levantarse», insistió Rodríguez, en una declaración que resume la apuesta del gobierno interino por desbloquear sus activos en el exterior antes de depender exclusivamente de la ayuda internacional.

El oro bloqueado desde 2019

Las reservas venezolanas en Londres permanecen congeladas desde 2019, cuando el gobierno británico -junto a Estados Unidos y decenas de países- reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo y rechazó ceder el control de esos activos al gobierno de Nicolás Maduro.

En julio de 2020, un juez de la High Court de Londres falló que solo la junta del Banco Central de Venezuela designada por Guaidó podía dar instrucciones sobre el metal, y el litigio ha transitado por múltiples instancias judiciales sin resolución definitiva.

Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, en la denominada «Operación Resolución Absoluta», y su gobierno fue reconocido formalmente por la administración Trump en marzo de este año.

Gestiones ante el FMI y llamado internacional

Paralelo a la carta al monarca británico, Rodríguez informó haber sostenido una llamada con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

«Sostuve una llamada con la directora del Fondo Monetario Internacional, a la que agradezco su atención, su comprensión, para liberar recursos bloqueados de Venezuela que están en el Fondo Monetario», afirmó.

Venezuela mantiene en el FMI 3,568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a unos 5,100 millones de dólares, bloqueados por el no reconocimiento del organismo al gobierno de Maduro.

El canciller Yván Gil también intervino este miércoles en una reunión virtual con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU:

«Queremos hacer un llamado a todos los países que aún tienen bloqueados fondos que pertenecen a Venezuela a que iniciemos un plan de liberación de estos fondos y que los podamos utilizar en la recuperación».

Presión internacional para flexibilizar sanciones

El subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, presente en Venezuela señaló -según EFE- que las sanciones deben flexibilizarse para no obstaculizar la ayuda y los planes de recuperación.

Fletcher advirtió que los sismos provocarán una «situación económica muy difícil», que restará «varios puntos al PIB» nacional veneolano.

La ONU lanzó un llamado urgente para recaudar 296 millones de dólares destinados a atender las necesidades de 1.3 millones de personas durante seis meses.

Un grupo de 113 economistas y académicos -entre ellos Jeffrey Sachs, Isabella Weber y James K. Galbraith- firmó una carta pidiendo a Estados Unidos y al FMI levantar las sanciones para facilitar la reconstrucción.

Washington, por su parte, ya destinó más de 386 millones de dólares en ayuda humanitaria al país.

Plan de reconstrucción habitacional

Rodríguez anunció además un plan de construcción «agresiva y rápida» de viviendas y ciudades antisísmicas, con participación de empresas nacionales y extranjeras, y prometió presentar próximamente el cronograma detallado de ejecución.

El plan, respaldado por la ONU, contempla la importación de viviendas prefabricadas para los damnificados como respuesta inmediata al problema habitacional generado por los sismos.

Una catástrofe que exige recursos urgentes

El doble sismo del 24 de junio, con magnitudes de 7.2 y 7-5, es considerado el más mortífero en Venezuela en más de un siglo.

La cifra oficial de fallecidos asciende a 3,811 muertos al 9 de julio, mientras que más de 17,000 personas perdieron su vivienda.

La región de La Guaira, al norte del país y aledaña a Caracas, fue la más devastada: 190 edificios colapsaron por completo y otros 856 sufrieron daños severos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó con 42% de probabilidad que el número real de víctimas podría situarse entre 10.000 y 100.000 fallecidos, muy por encima de las cifras oficiales.