Díaz-Canel propone a las empresas estatales usar sus utilidades para ayudar a jubilados y trabajadores

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Miguel Díaz-Canel instó este jueves a las empresas estatales cubanas a destinar parte de sus utilidades no solo al incremento de salarios, sino también a mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores y a respaldar a jubilados y personas vulnerables de las comunidades donde operan.

El planteamiento fue realizado durante un recorrido por tres entidades productivas de La Habana —la fábrica de pastas La Pasiega, la empresa exportadora e importadora Cítricos Caribe S.A. y la Ronera Occidental—, según informó la Presidencia de Cuba.

Acompañado por los ministros de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, y de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, el gobernante defendió que las empresas utilicen parte de las ganancias para atender necesidades sociales.

«Las utilidades no pueden destinarse únicamente al incremento salarial. También deben emplearse para apoyar a los trabajadores en temas como la vivienda, la alimentación y otros estímulos, así como para atender a los jubilados y las personas vulnerables de la comunidad», resumió la información oficial.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo de los cubanos.

Actualmente, la pensión mínima ronda los 4,000 pesos mensuales, una cantidad que equivale a menos de 10 dólares al tipo de cambio informal y que resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de alimentación.

La situación financiera también afecta al propio Estado. En junio, el Gobierno de Granma reconoció que enfrentaba dificultades para garantizar el pago de las pensiones a más de 111,000 jubilados, reflejando las tensiones fiscales que atraviesa el país.

Más autonomía para las empresas

El recorrido formó parte de la implementación de las 176 medidas económicas y sociales aprobadas en junio por el Gobierno y el Partido Comunista.

Durante la visita, Díaz-Canel destacó que las nuevas medidas otorgarán mayores facultades a las empresas estatales, entre ellas la posibilidad de definir determinados precios, administrar con mayor flexibilidad sus utilidades, establecer sistemas propios de remuneración, gestionar directamente el combustible e importar sin intermediarios.

El mandatario también insistió en que los trabajadores deben participar en las decisiones de las empresas «desde la confección del plan hasta la distribución de las utilidades», como parte de una estrategia para fortalecer el sentido de pertenencia y reducir la pérdida de fuerza laboral.

Empresas que también enfrentan dificultades

Las entidades visitadas reflejan los problemas que atraviesa la economía cubana.

La fábrica de pastas La Pasiega opera actualmente al 80 % de su capacidad y produce unas 10 toneladas diarias, mientras avanza en su transformación hacia una mipyme estatal para obtener mayor autonomía de gestión.

Por su parte, la Ronera Occidental, productora de marcas como Legendario, Herencia y Don Diego, sufre interrupciones eléctricas que en ocasiones superan las ocho horas diarias.

Para reducir el impacto de los apagones, la empresa desarrolla un proyecto de generación fotovoltaica. Actualmente dispone de 150 kilovatios instalados y prevé duplicar esa capacidad hasta los 300 kilovatios para cubrir una parte importante de su demanda energética.

El llamado de Díaz-Canel se produce mientras el Gobierno impulsa un modelo que amplía las responsabilidades sociales de las empresas.

Las reformas económicas prevén que tanto entidades estatales como actores privados contribuyan con recursos para financiar acciones comunitarias y programas de apoyo social, en un escenario marcado por las limitaciones presupuestarias del Estado.

Todo ello ocurre mientras el salario medio oficial continúa muy por debajo del costo estimado de cubrir las necesidades básicas de una familia cubana, una brecha que sigue condicionando el nivel de vida de millones de personas en la isla.