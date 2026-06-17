Gobierno de Granma admite que no tiene dinero suficiente para pagar a más de 111.000 jubilados

Vídeos relacionados:
El Gobierno Provincial de Granma reconoció públicamente que no cuenta con el efectivo necesario para pagar las chequeras de sus más de 111.000 jubilados en junio, en una admisión inusualmente franca para una autoridad provincial cubana.
La Comisión Provincial de Atención a la Seguridad Social difundió la nota a través de un programa especial de la CNTV Granma, en la que admitió que «no ha sido posible llegar a los más de 400 millones de pesos en efectivo que se requieren» para cubrir el pago mensual.
El documento oficial señala que el pago se realizará de forma escalonada, condicionado a los ingresos diarios de efectivo que reciba cada sucursal bancaria, y que el Banco Popular de Ahorro organizará el cobro por grupos según la edad de los pensionados.
La situación más grave recae sobre quienes cobran a través de las oficinas de correos. El pago debía arrancar este miércoles, pero el propio gobierno reconoció que «aún no se cuenta con el dinero en la mayoría de los municipios de Granma».
Las autoridades provinciales atribuyen parte del problema a los negocios privados, que «en su mayoría no cumplen con los contratos de depósitos firmados con los bancos», así como al rechazo generalizado a pagos electrónicos, lo que mantiene el efectivo acumulado fuera del sistema financiero.
Entre las medidas adoptadas desde abril figuran el monitoreo diario de entradas de efectivo en cada sucursal, la centralización de autorizaciones para extracciones superiores a 5.000 pesos, la identificación de jubilados en situación de vulnerabilidad para darles prioridad, y el cierre de negocios que no depositan sus recaudaciones.
El Consejo de Defensa Provincial ordenó además que un funcionario del gobierno permanezca en cada oficina bancaria y de correos para explicar la situación a los jubilados que acudan a cobrar.
Esta crisis en Granma no es un hecho aislado. En toda Cuba, ancianos forman colas enormes para cobrar su pensión mensual, con cajeros fuera de servicio y bancos con horarios reducidos por los apagones.
Mientras Granma reconocía no tener fondos, se reportó el asalto a un banco en La Habana durante un apagón, a pocas horas de comenzar el pago a los jubilados.
La pensión mínima en Cuba fue fijada en 4.000 pesos cubanos desde septiembre de 2025, pero la inflación y el dólar disparado hunden el valor de la moneda nacional. Esos 4.000 pesos equivalen a menos de 10 dólares al cambio informal, frente a una canasta básica que ronda los 12.000 pesos mensuales por persona.
El gobierno provincial cerró su nota con una promesa: «Quizá no todos cobren en el momento que quisieran, pero todos cobrarán».
Preguntas frecuentes sobre la crisis de pago a jubilados en Granma, Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el Gobierno de Granma no puede pagar a los jubilados?
El Gobierno de Granma ha admitido que no tiene el efectivo necesario para pagar a más de 111.000 jubilados debido a que no han podido reunir más de 400 millones de pesos requeridos. Esta situación se agrava por el incumplimiento de los negocios privados en sus contratos de depósito con los bancos y el rechazo a los pagos electrónicos en la región.
Publicidad
¿Cómo se está gestionando el pago de pensiones en Granma ante la falta de efectivo?
El pago se realizará de manera escalonada, dependiendo de los ingresos diarios de efectivo que reciba cada sucursal bancaria, organizando el cobro por grupos según la edad de los pensionados. Además, se ha dispuesto que un funcionario del gobierno permanezca en las oficinas bancarias y de correos para explicar la situación a los jubilados.
Publicidad
¿Qué impacto tiene la crisis energética en el pago de pensiones en Cuba?
La crisis energética en Cuba, caracterizada por continuos apagones, ha afectado el funcionamiento de cajeros automáticos y reducido los horarios de atención bancaria, empeorando la situación de los jubilados que deben esperar largas horas para cobrar sus pensiones. En algunos casos, los apagones han provocado desórdenes y asaltos en las sucursales bancarias.
Publicidad
¿Qué alternativas se han propuesto para mejorar la situación de los jubilados en Cuba?
Ante el colapso del sistema bancario, se han implementado planes piloto para pagar pensiones en centros comerciales y mediante micro, pequeñas o medianas empresas (mipymes). Estas medidas buscan descongestionar las sucursales bancarias y facilitar el acceso al dinero para los jubilados, aunque su alcance sigue siendo limitado frente a la magnitud del problema.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.