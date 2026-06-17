Gobierno de Granma admite que no tiene dinero suficiente para pagar a más de 111.000 jubilados

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El Gobierno Provincial de Granma reconoció públicamente que no cuenta con el efectivo necesario para pagar las chequeras de sus más de 111.000 jubilados en junio, en una admisión inusualmente franca para una autoridad provincial cubana.

La Comisión Provincial de Atención a la Seguridad Social difundió la nota a través de un programa especial de la CNTV Granma, en la que admitió que «no ha sido posible llegar a los más de 400 millones de pesos en efectivo que se requieren» para cubrir el pago mensual.

El documento oficial señala que el pago se realizará de forma escalonada, condicionado a los ingresos diarios de efectivo que reciba cada sucursal bancaria, y que el Banco Popular de Ahorro organizará el cobro por grupos según la edad de los pensionados.

La situación más grave recae sobre quienes cobran a través de las oficinas de correos. El pago debía arrancar este miércoles, pero el propio gobierno reconoció que «aún no se cuenta con el dinero en la mayoría de los municipios de Granma».

Las autoridades provinciales atribuyen parte del problema a los negocios privados, que «en su mayoría no cumplen con los contratos de depósitos firmados con los bancos», así como al rechazo generalizado a pagos electrónicos, lo que mantiene el efectivo acumulado fuera del sistema financiero.

Entre las medidas adoptadas desde abril figuran el monitoreo diario de entradas de efectivo en cada sucursal, la centralización de autorizaciones para extracciones superiores a 5.000 pesos, la identificación de jubilados en situación de vulnerabilidad para darles prioridad, y el cierre de negocios que no depositan sus recaudaciones.

El Consejo de Defensa Provincial ordenó además que un funcionario del gobierno permanezca en cada oficina bancaria y de correos para explicar la situación a los jubilados que acudan a cobrar.

Esta crisis en Granma no es un hecho aislado. En toda Cuba, ancianos forman colas enormes para cobrar su pensión mensual, con cajeros fuera de servicio y bancos con horarios reducidos por los apagones.

Mientras Granma reconocía no tener fondos, se reportó el asalto a un banco en La Habana durante un apagón, a pocas horas de comenzar el pago a los jubilados.

La pensión mínima en Cuba fue fijada en 4.000 pesos cubanos desde septiembre de 2025, pero la inflación y el dólar disparado hunden el valor de la moneda nacional. Esos 4.000 pesos equivalen a menos de 10 dólares al cambio informal, frente a una canasta básica que ronda los 12.000 pesos mensuales por persona.

El gobierno provincial cerró su nota con una promesa: «Quizá no todos cobren en el momento que quisieran, pero todos cobrarán».