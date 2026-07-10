Actor cubano arrasa con su versión de los años 50 de "Dichávate": «La necesito en mi Spotify»

El actor cubano Ariel Zamora se convirtió esta semana en el tema de conversación de las redes sociales tras publicar en TikTok una versión del popular tema de reparto «Dichávate» reinterpretada al estilo musical de los años 50, con la cadencia y la solemnidad del bolero y el feeling cubano.

El video, de apenas 46 segundos y descrito por el propio Zamora como «Para dedicar», acumula en dos días más de 618,000 reproducciones, 66,800 likes y 26,800 compartidos. El motor del humor es tan sencillo como efectivo: tomar la letra directa y subida de tono del reparto y envolverla en la elegancia romántica de otra era, con el resultado de que el contraste resulta irresistible.

Las reacciones no se hicieron esperar. La sección de comentarios se llenó de carcajadas y de una mezcla de sorpresa y admiración que resume bien el efecto del clip. «Lo peor es que suena bien», escribió una seguidora, capturando en pocas palabras lo que muchos pensaban. Otros fueron directamente al grano: «La necesito en mi playlist ya», reclamó otra usuaria, mientras alguien más preguntaba desesperado: «¿Cómo lo encuentro para escucharlo?».

No faltaron quienes confesaron haber reproducido el video varias veces seguidas. «¿Quién escuchó más de dos o tres veces la canción?», preguntó un comentarista, y la respuesta implícita estaba en los miles de reproducciones acumuladas en pocas horas. Otros simplemente explotaron en emojis de risa o dejaron frases como «¡Niño, te pasas!» y «Me gusta esta versión».

Esta no es la primera vez que Zamora saca partido de esta fórmula. En noviembre de 2025 ya había arrasado en TikTok al convertir el tema de Bebeshito «Tacto que llegó el reparto» en un bolero, y también versionó «El Punto» de El Taiger con el mismo tratamiento retro. La receta se repite: reparto con letra explícita más interpretación de crooner de los 50 igual a carcajada garantizada.

El material de partida tampoco podía ser más oportuno. «Dichávate» es el fenómeno musical del reparto cubano en 2026: desde su lanzamiento el 24 de diciembre de 2025, el tema de Ya Ice Dilan, Rey Tony y Helabusador ha superado los 70 millones de reproducciones en YouTube y llegó al puesto cuatro del Top 50 de España en Spotify. Figuras como Maluma, Bad Gyal y Vinicius Jr. ya se habían rendido al estribillo antes de que Zamora le diera su propio giro.

La canción también arrastra una polémica de autoría entre Helabusador y Rey Tony y el sello JipMusic Global, pero eso no ha frenado su expansión. Con la versión de Zamora, «Dichávate» suma ahora un capítulo más en su conquista de las redes, esta vez con traje de gala y peinado de los años 50.