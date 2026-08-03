La reacción de Luis Silva tras la muerte de Paula Alí conmueve a miles de cubanos: "Fue un placer haber compartido escenas"

El actor y humorista cubano Luis Silva, conocido por su personaje Pánfilo en Vivir del Cuento, expresó este lunes su pesar por el fallecimiento de la actriz Paula Alí, quien murió a los 90 años tras más de seis décadas de carrera en la escena cubana.

Silva publicó un homenaje en Instagram acompañado de varias fotografías de ambos en el set del popular programa humorístico, donde compartieron escenas en múltiples capítulos.

«Lamento mucho esta noticia del fallecimiento de la gran Paula Alí. Trabajando hasta el último momento. Siempre natural y simpática. Fue un placer haber compartido escenas con ella en muchos capítulos de Vivir del cuento. EDP», escribió el actor.

Paula Andrea Alí Rivera nació el 26 de enero de 1936 en Candelaria, en la actual provincia de Artemisa, y comenzó su carrera artística en 1959 como modelo y extra en televisión.

Con el tiempo se convirtió en un rostro imprescindible para varias generaciones de cubanos, tanto en telenovelas como Enamorada del mar (1989) y Las huérfanas de la Obrapía (1999), como en el cine del ICAIC, donde acumuló más de 30 películas.

En 2003 recibió el Premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cartagena de Indias por Por Nada, del director Juan Carlos Cremata, y fue especialmente querida por su papel de la doctora Rosa Matriz en el humorístico Punto G.

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) confirmó su muerte en redes sociales y la describió como «una de las artistas más populares y queridas por el pueblo cubano», destacando que dejó «una huella especialmente entrañable en la comedia, género al que aportó una profesionalidad, una naturalidad y un carisma que la distinguieron dentro del panorama artístico nacional».

El fallecimiento se produce apenas tres semanas después de que le fuera otorgado por unanimidad el Premio Nacional de Televisión 2026, el máximo galardón de la televisión cubana.

En agosto de 2024, la actriz había sido hospitalizada de urgencia en el Instituto de Cardiología de La Habana, de donde se recuperó favorablemente, y en enero de este año celebró sus 90 años con un homenaje en el programa Al Mediodía del canal nacional.

La UNEAC cerró su comunicado con una frase que resume el peso de la pérdida: «Con Paula Alí desaparece una intérprete imprescindible de la escena cubana, cuya obra permanecerá en la memoria afectiva de nuestro pueblo y en la historia de las artes escénicas y audiovisuales del país».