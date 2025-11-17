¡Tienes que verlo! Actor cubano convierte tema de Bebeshito en bolero y arrasa en las redes: "Ahora sí entendí la canción"

El actor cubano Ariel Zamora sorprende en TikTok al convertir el tema de Bebeshito en bolero, generando miles de reacciones por su ingenio y humor que resaltan su talento y creatividad.

Lunes, 17 Noviembre, 2025

Actor cubano Foto © @ariel.zamora_actor / TikTok

El actor cubano Ariel Zamora volvió a conquistar las redes con su más reciente experimento humorístico: “¿Qué pasa si pongo a Bebeshito a cantar bolero?”, escribió en un video que ya acumula miles de reproducciones y compartidos en TikTok.

En el clip, Zamora aparece con su característico estilo de comedia gestual e irónica, transformando al popular tema de Bebeshito llamado "Tacto que llegó el reparto" en una inesperada versión en bolero.

La idea, aunque simple, desató una ola de comentarios elogiosos y divertidos de parte del público cubano que han aplaudido su ingenio y creatividad.

“Así es como entendí la canción”, “Al fin sé lo que dice, poesía pura” o “¡Wow, para morirse de la risa!” fueron algunas de las reacciones que inundaron la publicación.

Otros usuarios, por su parte, destacaron el talento del actor para combinar humor, música y crítica social con un toque criollo inconfundible.

Zamora, conocido por su creatividad y versatilidad en redes sociales, continúa demostrando que el humor cubano sigue siendo una de las formas más genuinas de conectar con la gente, incluso desde la distancia.

