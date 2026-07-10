Cubana en Estados Unidos le regala una casa a su mamá en Cuba por su cumpleaños

Una cubana residente en Estados Unidos le dio a su madre el regalo más inesperado: una casa propia en Guantánamo. El emotivo momento quedó registrado en un video publicado en TikTok por la cuenta @sheilacombosguant, que muestra la sorpresa de Moraima al recibir las llaves de su nueva vivienda como regalo de cumpleaños.

Fue su hija Ania, desde Estados Unidos, quien organizó todo a distancia. Contactó al equipo de la cuenta guantanamera, conocida por coordinar este tipo de sorpresas entre cubanos en el exterior y sus familias en la isla, y les pidió que le entregaran la casa a su madre sin que ella lo supiera.

El momento de la entrega no pudo ser más especial. El equipo se presentó ante Moraima con una llave y le explicó lo que significaba: «una llave que abre puertas, que abre sueños, que abre caminos a la vida». Cuando la señora entendió que esa llave era la de su propia casa, la emoción la desbordó.

Sus palabras al final del video lo dicen todo: «muchas bendiciones para mi hija que la quiero mucho».

Este tipo de gestos se ha vuelto una tendencia muy activa en TikTok desde 2025. Cubanos que viven fuera de la isla —en su mayoría en Estados Unidos— organizan sorpresas de alto impacto para sus familiares: televisores, motos, equipos de energía solar y, en casos como este, viviendas completas. Un cubano le envió una moto a su madre por su cumpleaños en mayo, y apenas el lunes pasado otra sorpresa dejó a una madre tirada en el suelo de la emoción.

Pero regalar una casa tiene un peso diferente en Cuba. El país atraviesa una de las crisis habitacionales más graves de su historia: el déficit oficial supera las 805,000 viviendas, el 35% del fondo habitacional existente está en estado regular o malo, y el plan estatal de construcción apenas alcanzó el 12.4% de su meta en el primer trimestre de 2025.

En ese contexto, lo que Ania le regaló a su madre no es solo un techo: es una transformación real en su calidad de vida.