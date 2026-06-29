Cubano presume de casa y auto en Cuba: "Otro logro más en mi vida"

Un cubano identificado como Yeniel Camejo se volvió viral en TikTok al publicar un video en el que muestra su casa moderna y su automóvil en Cuba, acompañado de una canción con mensaje de superación personal que él mismo resume como «otro logro más en mi vida».

El video publicado en la cuenta @mr.yenielcamejo acumuló más de 82,900 visualizaciones, 2,952 likes, 211 comentarios y 173 compartidos, convirtiéndose en el más reciente ejemplo de un fenómeno recurrente en las redes sociales cubanas: la exhibición de logros materiales en medio de una crisis económica sin precedentes desde el Período Especial de los años 90.

La letra que acompaña las imágenes resume la filosofía de Camejo: «Tenemos el hambre, tenemos las ganas de echar para adelante y de crecer mi pana. El joseo no para, esto es toda la semana, si no se abre una puerta entro por la ventana. Porque así soy yo, un guerrero de la vida, un soldado. Siempre firme porque no me he doblado, con todo me han tirado».

El video desató reacciones encontradas entre los seguidores.

Mientras una parte de la audiencia celebra el esfuerzo y la resiliencia que transmite el mensaje, otros señalan la contradicción que representa la ostentación frente a la realidad de la mayoría de los cubanos, quienes sobreviven con salarios estatales que rondan los 4,000 pesos cubanos, equivalentes a menos de 20 dólares al cambio informal.

Se estima que alrededor del 75% de la población cubana vive en condiciones de pobreza, en un contexto marcado por la escasez de alimentos, los apagones prolongados y el deterioro de los servicios básicos.

Los automóviles son especialmente simbólicos en Cuba: su importación está restringida y los precios resultan prohibitivos para la inmensa mayoría, lo que convierte la posesión de un vehículo moderno en un marcador de estatus muy visible.

El caso de Camejo se suma a una serie de publicaciones similares que han generado debate en los últimos meses. En septiembre de 2025, otro cubano se hizo viral al mostrar su casa moderna junto a un Toyota Corolla negro y un Nissan Sentra blanco, con comentarios de seguidores que celebraban el «sueño logrado».

En enero de 2026, otro cubano presumió un Peugeot valorado en 20,000 dólares, y en mayo de ese mismo año un video que mostraba un Toyota Corolla y paneles solares superó las 213,000 visualizaciones, aunque la polémica se centró en el techo de tejas y zinc de la vivienda.

Detrás de estos videos late una realidad estructural: la brecha entre cubanos con acceso a divisas —por remesas del exterior, negocios privados o trabajo en el sector turístico— y el resto de la población se ha agudizado hasta crear, según analistas, una pirámide social invertida donde un camarero de hotel puede ganar mucho más que un médico o un docente.

El fenómeno de «presumir logros» en TikTok se ha consolidado como un género propio dentro del contenido cubano en redes sociales, con casos virales que se repiten cada pocas semanas y que, invariablemente, abren el mismo debate sobre desigualdad, esfuerzo personal y ostentación en la isla.