Cubana responde a los que dicen que tuvo que "jinetear" para comprarse una casa en Cuba

Una joven cubana identificada como Ana Leyla (@ayla41618) publicó el pasado viernes un video en TikTok para responder a quien la acusó de haberse dedicado al jineterismo para adquirir una vivienda a los 20 años de edad.

El detonante fue un comentario anónimo que decía: «tuve que ponerme a jinetear poderme comprar la casa a los veinte años viviendo en cuba». Ana Leyla decidió no dejarlo pasar y grabó una respuesta de casi minuto y medio en la que muestra su hogar y defiende su forma de vida.

«Esto me lo dijo una persona random en los comentarios y estoy aquí para responderle», arranca la joven en el clip. «Es una lástima que muchos generalizaron esta teoría y creen que es la única manera de poder salir adelante viviendo».

En el video, Ana Leyla aparece barriendo el frente de su casa, una construcción en bloques sin terminar que ella misma describe como su «casita humilde». Lejos de avergonzarse, reivindica esas imágenes como un símbolo de algo mayor: «Estas tomas en donde me ven simplemente barriendo el frente de mi casa gritan supervivencia, respeto, esfuerzo, dedicación y muchas cosas más».

La joven madre reconoce que mostrar una vivienda sin acabar la expone a burlas, pero lo asume con orgullo. «Muchos creen que estoy haciendo el ridículo en las redes sociales porque me da de mostrar casa que la tengo en bloques nada más o porque simplemente mostrando la realidad de cómo yo y miles de cubanos vivimos», señala.

Su mensaje no es de condena hacia otras mujeres. «Yo respeto la decisión de cada quien, no estoy hablando mal de la gente que se dedica a hacer este tipo de cosas», aclara. Lo que reivindica es su propia elección: «Yo elijo la vida que me tocó, estoy luchando por mi hijo como puedo, orgullosa de lo que soy hoy en día».

El video de Ana Leyla llega en un momento en que el prejuicio hacia las cubanas jóvenes con bienes propios se ha intensificado. La crisis económica ha disparado el jineterismo como vía de supervivencia ante salarios estatales que no superan los 20 dólares mensuales, mientras que el precio promedio de una vivienda en el mercado informal ronda los 109,998 dólares. Esa brecha convierte en sospechosa a cualquier mujer joven que logre tener casa propia.

La crisis habitacional en Cuba agrava el contexto: el país acumula un déficit oficial de más de 929,000 viviendas, el 35% del parque habitacional se encuentra en estado regular o malo, y en 2025 solo se completó el 22% del plan anual de construcción.

Este tipo de respuestas en redes se ha vuelto recurrente. En mayo pasado, la cubana Yare Grau declaró que saldría a «sacar la cara por las jineteras de Cuba», y ese mismo mes otra cubana respondió a hombres que la tildaban de jinetera. El caso de Ana Leyla se distingue porque no defiende el jineterismo, sino que reivindica el camino contrario: el esfuerzo honesto y la vida sin apariencias.

«Me gusta el dolor que me hace crecer y no soy perfecta, de hecho nadie lo es», concluye la joven, cuyo video acumuló más de 17,500 visualizaciones y generó decenas de comentarios de apoyo.