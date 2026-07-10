Shakira revela el gesto de Mbappé con ella que nunca olvidará: «Fue el primero, siempre agradecida»

De camino al estadio de Boston para ver a Francia enfrentarse a Marruecos en cuartos de final del Mundial 2026, Shakira grabó un video desde el automóvil con una confesión que no esperaba nadie: Kylian Mbappé fue el primer futbolista en aceptar participar en el videoclip de Dai Dai, el himno oficial del torneo.

«Dato divertido, ¿sabían que el primer jugador que aceptó participar en mi video Dai Dai fue Mbappé? Kylian, por siempre agradecida. Muchas gracias», dijo la colombiana en el clip que compartió en sus redes sociales antes del partido.

El gesto del capitán francés tuvo un peso especial para la barranquillera: al ser el primero en decir que sí, abrió la puerta para que otras estrellas del fútbol mundial se sumaran al proyecto.

El videoclip de Dai Dai —estrenado el 25 de mayo junto al artista nigeriano Burna Boy— reúne a figuras como Lionel Messi, Harry Kane, Vinícius Júnior, Luis Díaz, Jamal Musiala y Erling Haaland.

Mbappé aparece en los primeros segundos del video pronunciando la frase «Shakira, estamos listos», un momento que la cantante claramente no ha olvidado.

La noche del partido, Shakira siguió el encuentro desde las gradas del estadio de Foxborough, Massachusetts, acompañada de sus hijos Milan y Sasha.

Francia venció a Marruecos 2-0, con goles de Mbappé en el minuto 60 y de Ousmane Dembélé en el 66, convirtiéndose en la primera selección en clasificarse a las semifinales del torneo.

La celebración de Shakira no se quedó solo en el video previo al partido. Tras el pitido final, la artista publicó en sus historias de Instagram un selfie junto a Wilfried Mbappé, padre de Kylian, con el texto «Avec monsieur Mbappé».

Captura de Instagram / Shakira

Antes del encuentro, también se dirigió a sus seguidores franceses en perfecto francés: «En este día tan especial, me gustaría agradecer a Francia por todo el amor que le habéis dado a mi música este año».

La relación de Shakira con este Mundial va mucho más allá de una canción. La colombiana encabezó la ceremonia inaugural del torneo el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, y volverá a ser protagonista en la final del 19 de julio, donde actuará en el show de medio tiempo junto a Madonna, BTS, Burna Boy, Coldplay, Gustavo Dudamel y Justin Bieber.

Francia, por su parte, espera rival en semifinales: se medirá al ganador del duelo entre España y Bélgica, programado para el martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.