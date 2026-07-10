La desgarradora carta de una madre en Cuba a su hija en el extranjero

Una creadora de contenido cubana radicada en España rompió en llanto frente a sus seguidores al leer en voz alta una carta que su madre le envió desde Cuba, un mensaje tan íntimo y tan universal que tocó una herida que millones de familias cubanas comparten en silencio.

Dei Flaki Flow, quien lleva tres años viviendo fuera de Cuba, publicó el video el 4 de junio con la descripción «Hace 3 años que salí de Cuba» y lo dedicó a «todas las madres cubanas que no están con sus hijos».

La carta comienza con una imagen que resume todo: «Mi querida hija, hoy amanecí mirando tu foto, esa misma que tengo guardada junto a la virgen y las cosas más valiosas de mi vida. La limpié con la punta del delantal como si pudiera quitarle también la distancia que nos separa».

La madre describe una casa transformada por la ausencia: «La casa ya no suena igual desde que te fuiste. Tu cuarto sigue teniendo algo de ti. A veces entro solo para sentir que todavía estás ahí».

Uno de los pasajes más poderosos del texto desmonta el relato más extendido sobre la emigración cubana: «Muchos creen que los hijos se van buscando una vida mejor para ellos. Yo sé la verdad: tú te fuiste pensando en nosotros. Te fuiste para que no faltara comida en la mesa, para que la familia siguiera adelante».

La madre también reconoce la carga que su hija cargó sola: «Te vi marcharte con una maleta llena de sueños y el corazón cargado de responsabilidades que nunca debieron pesar tanto sobre unos hombros tan jóvenes».

Y en lugar de llamarla emigrante, la llama valiente: «Aunque el mundo te vea como una emigrante, yo te veo como una valiente».

El pasaje que más conmovió a quienes vieron el video fue el que libera a la hija de toda deuda: «No me debes nada, hija. Ni un dólar. Ni un paquete. Ni una recarga. Ni un sacrificio más».

Dei Flaki Flow no pudo terminar de leer sin llorar. «Es imposible», repitió varias veces ante la cámara, mientras sus seguidores llenaban los comentarios con sus propias historias de separación.

La carta cierra con una certeza que muchas madres cubanas reconocerán como propia: «Recuerda que en esta pequeña casa de Cuba hay una madre que cada noche le pide a Dios por ti. Porque los hijos emigran, pero para una madre nunca se van del todo. Con todo mi corazón, mamá».

El video se produce en el contexto del mayor éxodo migratorio de la historia cubana posrevolucionaria: entre 2021 y 2025, más de un millón de cubanos abandonaron la isla empujados por la crisis económica, los apagones crónicos, la escasez y la represión política.

Se estima que el 38% de las familias cubanas tiene al menos un miembro viviendo fuera del país, y las separaciones suelen extenderse entre dos y cuatro años, con casos documentados de hasta seis.

Este dolor colectivo ha encontrado en las redes sociales un espacio de catarsis. Esta semana, una madre cubana se reencontró con sus hijos en Serbia tras cuatro años de separación, otro de los videos que conmovió a miles en los últimos días.

Al cerrar su video, Dei Flaki Flow resumió con una frase lo que la carta de su madre había dicho con páginas enteras: «La distancia separa cuerpos, pero jamás el amor de una madre y una hija».