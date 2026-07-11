Asaltan a mano armada a campesino cubano en Songo-La Maya y lo obligan a abandonar su tierra

Un campesino identificado como Julián, residente del reparto Jarahueca en el municipio Songo-La Maya, Santiago de Cuba, denunció públicamente haber sido víctima de un violento asalto a mano armada durante la madrugada, en un video difundido en Facebook que recoge su testimonio directo.

Según relata el propio Julián, todo comenzó a las 12:08 de la noche, cuando varios hombres armados con pistola y piedras irrumpieron en su propiedad. «Anoche a las 12 y 8 de la noche me asaltaron con pitola y a fuego de piedra me dieron un golpe en la pierna», afirmó.

Los agresores no actuaron solos en la primera incursión: el campesino denunció que contaron con la colaboración de un vecino que se encontraba en su casa en ese momento.

A la 1:17 de la madrugada, los malhechores regresaron en mayor número. «A la una y diecisiete regresaron, mucho más de tres hombres, y nos asodiaron a piedra, nos mataron los perros», relató Julián, quien describió cómo degollaron a su perro frente a él.

Solo la intervención de la comunidad impidió que se llevaran el ganado: un vecino que estaba con Julián salió corriendo a dar la voz de alarma, y los vecinos acudieron a tiempo para frustrar el robo.

Los cuatro animales de Julián —incluyendo una yunta de bueyes— eran los únicos disponibles en toda la zona para trabajar la tierra. El campesino los prestaba gratuitamente a sus vecinos y también los usaba para cargar agua y escombros del policlínico Reinaldo Obró, sin cobrar nada a cambio.

Ante el miedo y la reiteración de los ataques, Julián anunció que se verá forzado a vender sus animales y marcharse. «Hoy tengo que dolorosamente dejar mi hogar y tratar de vender mis animales porque hombre malo ataca nuestro hogar», declaró.

El campesino subrayó que su caso no es aislado: «No es mi caso solamente, ya aquí a todos mis vecinos lo han acabado. No hay animales con que trabajar, y dolorosamente tenemos que dejar la tierra».

El hecho se produce en un municipio que acumula una cadena de crímenes rurales graves en los últimos meses. El campesino Osvaldo Carbonel fue asesinado el 2 de mayo de 2026 en el municipio vecino de Segundo Frente, también en Santiago de Cuba, después de recuperar sus bueyes robados; los agresores regresaron días después y lo mataron con extrema violencia.

En agosto de 2025, cuatro personas fueron detenidas en Songo-La Maya por matar a un vecino durante un robo de animales en el sector de Quintoque, y en julio de ese mismo año un campesino fue asesinado a machetazos en El Manguito, dentro del mismo municipio.

A escala nacional, el patrón es igualmente alarmante. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró al menos 193 robos vinculados al hurto y sacrificio de ganado entre enero y junio de 2025, mientras que Las Tunas reportó casi 2,000 delitos contra la masa ganadera en solo cuatro meses de 2024.

Julián cerró su denuncia con un llamado directo a las autoridades: «Estamos viviendo la ley de la selva. Le pido a todo el pueblo y a todos los humildes que le tocó en el corazón a los gobernantes, para que cambien sus leyes y puedan volver a dormir tranquilos y trabajar en paz los campesinos».