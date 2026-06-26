Fidel se enamoró de la finca de su padre… y se la quitó

En 1963, Fidel Castro llegó a una finca tabacalera en Pinar del Río, con un convoy de cinco jeeps y unos binoculares. Se bajó, la recorrió con la vista y, a partir de ese momento, la propiedad quedó declarada Patrimonio de Cuba. Su dueño, el padre de Juan Omar Sixto, era el tercer productor de tabaco de la provincia.

Sixto, hoy presidente de la Cuban-American National Chamber of Commerce, relató este episodio en una entrevista con Tania Costa para CiberCuba, describiendo con detalle lo que distinguía a la finca de su padre del resto de las propiedades de la zona.

«La finca de mi padre era la única que tenía, frente a la carretera, una hilera de palmas de un kilómetro», explicó Sixto. Esa singularidad visual captó la atención del dictador. Mientras todas las fincas vecinas fueron destruidas o abandonadas por el régimen, aquella permaneció casi intacta durante cerca de cuatro décadas.

«Todas las fincas alrededor fueron maltratadas, menos esa finca. Estuvo casi 40 años intacta porque Fidel Castro se había enamorado de ella. Él sabía que la finca iba a ser de él a la larga», afirmó Sixto.

El patrón que describe es consistente con registros históricos que documentan el uso por parte del dictador de decenas de fincas y residencias estatales en toda la isla, varias de ellas en Pinar del Río.

La visita de Castro a la finca coincidió con la Segunda Ley de Reforma Agraria, promulgada el 3 de octubre de 1963, que redujo el límite de propiedad privada a cinco caballerías y afectó a unas 10,000 fincas en todo el país.

Sixto salió de Cuba en 1964, un año después de que sus hermanos lo hicieran. Durante décadas no quiso regresar.

«No quería volver a Cuba. Me dije: volveré cuando Cuba esté libre». Sin embargo, su hermano menor le pidió visitar la isla en 2018 y accedió. Al llegar a su pueblo natal descubrieron el abandono que sufrió la tierra. Lo que encontraron fue devastador.

«De las 13 casas de tabaco, los dos tractores, las 500 reses y los sembrados que habían de mango, no quedaba nada, nada. Solo quedaba una casa descompuesta», relató.

La finca que Castro había preservado durante cuarenta años por capricho personal había terminado destruida de todas formas. Alrededor de quince años antes de la visita de Sixto, el régimen la había abandonado a su suerte.

«Pensé: "¿Qué pasó aquí, un ciclón, un desastre?". Eso fue lo que vi. Las palmas se fueron muriendo. Hay un 30% nada más de las palmas que hubo», describió.

El padre de Sixto llegó al exilio sin nada. Empezó de cero y logró rehacer su vida. Esa trayectoria familiar de despojo y reconstrucción es parte del motor que llevó a Sixto a fundar la CANCC, organización que condiciona cualquier inversión en Cuba a una transición política real con garantías jurídicas para la propiedad privada.

El conflicto por las propiedades confiscadas sigue sin resolverse más de seis décadas después.

Las reclamaciones certificadas de ciudadanos y empresas estadounidenses ascienden a más de 9,000 millones de dólares, y el régimen señaló este mes estar dispuesto a negociar sobre propiedades nacionalizadas.

«Ya ves. Esa es la historia del exilio cubano. Construir, perder todo, y volver a empezar», concluyó Sixto.