Caída del SEN interrumpe sincronización de la Guiteras: «¿Cuándo van a oficializar la comunidad primitiva?»

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El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba colapsó este viernes por completo a las 4:30 de la tarde, interrumpiendo abruptamente el proceso de sincronización de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, que estaba en marcha en ese preciso momento, según reportó el periodista José Miguel Solís desde la provincia.

Este es el cuarto apagón total del año y dejó sin electricidad a cerca de 10 millones de personas en toda la isla. La caída se produjo primero en el occidente del país antes de extenderse al resto del territorio.

La Guiteras, la mayor termoeléctrica de Cuba con una capacidad instalada de 630 MW, llevaba fuera de servicio desde el 3 de julio —su 17ª parada en lo que va de 2026— tras detectarse una fuga en el economizador de su caldera.

Este viernes se había prometido su entrada en el horario de máxima demanda, pero el colapso del SEN frustró ese intento.

«Con la caída del sistema electroenergético nacional en el occidente del país y luego totalmente a las cuatro y 30 de esta tarde, se interrumpió el proceso de sincronización de la Central térmica Antonio Guiteras», escribió Solís.

La reacción ciudadana ante la acumulación de colapsos y promesas incumplidas se resume en una frase que circula con fuerza entre los cubanos desde noviembre de 2025: «¿Cuándo van a oficializar la comunidad primitiva?», expresión irónica que alude al retroceso forzado a cocinar con leña y carbón, caminar por falta de combustible y vivir sin los servicios básicos que dependen de la electricidad.

Indignados, los internautas se preguntaron hasta cuándo debían soportar semejante humillación. «No podemos vivir así toda una vida, aquí hay niños, jóvenes y ancianos, algo tiene que cambiar para mejorar esto porque sinceramente estamos a niveles extremos que no se puede vivir».

Un usuario, habiendo llegado al hartazgo, expresó: «Ojalá que un terremoto como el de Venezuela nos caiga encima. Ya así en Cuba no se puede vivir».

Tras el colapso, las autoridades activaron el protocolo de emergencia: armar pequeños sistemas eléctricos aislados, conocidos como micro islas, para garantizar el suministro mínimo a hospitales y centros de abasto de agua en todo el país.

En Matanzas, la micro isla se construyó a partir de la batería de motores de Guanábana, próxima a la ciudad, con el objetivo de energizar Energás Varadero y fortalecer el pequeño sistema eléctrico provincial.

La Guiteras, por su parte, quedó a la espera de recibir energía externa para poder reanudar su arranque, siempre que durante la desconexión no se hubieran producido nuevas averías en la unidad.

Captura de Facebook

El colapso de este viernes se produce en el peor contexto energético de la historia reciente del país. El 9 de julio, el déficit de generación alcanzó un récord histórico de 2,341 MW, con apenas 935 MW disponibles frente a una demanda de 3,100 MW. Cuba lleva además más de tres meses sin recibir envíos de petróleo, con más de 106 centrales de generación distribuida paradas por falta de combustible, lo que representa 890 MW indisponibles.

El tercer apagón total del año había ocurrido apenas cuatro días antes, el 6 de julio, desencadenado por la falla de la Unidad 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey, que afectó a 9.6 millones de personas.

La paradoja es que Matanzas, provincia que alberga la planta más grande del país, acumula algunos de los peores cortes: municipios de la provincia llegaron a acumular hasta 94 horas consecutivas sin electricidad en el período previo a este nuevo colapso.

Este viernes, el ministro de Energía, Ángel Díaz-Canel, reconoció que el incremento de 400 MW previsto para julio no cubriría la demanda nacional y pidió «organizar mejor» los apagones, una declaración que encendió la indignación en las redes sociales.