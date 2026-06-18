Denuncian estafas con agencias de envíos a Cuba

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Una investigación del medio independiente El Toque documentó al menos dos casos de estafas telefónicas en Cuba en las que los delincuentes utilizaron datos reales de envíos realizados a través de la agencia Cubamax para engañar a familias en la isla, con pérdidas que superaron los 104,000 pesos cubanos en el caso más grave.

El caso principal involucra a Diana Benítez, cubana residente en Estados Unidos, quien el 23 de mayo realizó una compra a través de Cubamax para enviarla a su madre en La Habana.

El 31 de mayo, cerca de las 11:00 p.m., la madre recibió una llamada desde un número privado de alguien que se presentó como empleado de la agencia y le exigió un pago adicional, alegando una acumulación de paquetes por la crisis de combustible.

Lo que hizo caer a la víctima fue que los interlocutores manejaban información precisa y real de la transacción. «Le dijeron que se trataba de un envío hecho por mí (Diana Benítez) desde Estados Unidos, que tenía tal código de factura (y le dijeron el número), así como otro para el seguimiento de la entrega», relató Benítez al medio.

A través de la aplicación Transfermóvil, los estafadores guiaron a la mujer para que introdujera una serie de supuestos «códigos» que en realidad eran montos de extracción.

«Ella apenas entendía. Hizo la transacción, consultó el saldo y vio que le habían descontado dinero de la cuenta. Entonces, empezaron a decirle que el dinero no les entraba, que la operación estaba mal y le fueron indicando nuevos códigos y pasos», explicó la hija.

Las solicitudes se repitieron durante cerca de una hora, con promesas de devolución que nunca se cumplieron, hasta que la pérdida total superó los 104,000 CUP.

Los estafadores se identificaron como Alberto Quesada López y mencionaron a una supuesta trabajadora llamada Rosario Pérez González, que acudiría a resolver el problema. El número facilitado para las operaciones, el 53534011, apareció siempre apagado cuando la víctima intentó comunicarse.

Tras conocer lo ocurrido, Benítez acudió a las oficinas de Cubamax en Kendall e Hialeah, donde asegura haber sido tratada de forma despectiva sin que ningún empleado mostrara interés en investigar.

Posteriormente presentó una reclamación formal por correo electrónico, calificando los hechos como «una falla de seguridad inaceptable en el manejo de la base de datos» y señalando que «la vulneración de datos privados y la extorsión son asuntos de gravedad legal».

La respuesta llegó firmada por Giraldo Acosta, en representación de la gerencia de la agencia. «Cubamax no ha sufrido ninguna vulnerabilidad, filtración de datos ni incidente de seguridad relacionado con la información de nuestros clientes», afirmó, y recomendó presentar denuncia ante las autoridades cubanas.

El segundo caso documentado por El Toque registró una pérdida de 99 CUP, pero el método fue prácticamente idéntico y los delincuentes también manejaban datos precisos del envío.

Este patrón de fraude se enmarca en un aumento sostenido de estafas digitales en Cuba, donde en abril ya se habían reportado casos similares en Sancti Spíritus y Las Tunas.

Las organizaciones Food Monitor Program y Cuido60 alertaron en mayo de que las personas mayores son el grupo más vulnerable a este tipo de fraudes telefónicos.

En Las Tunas, más del 80% de los encuestados conoce casos de estafas bancarias o los ha sufrido directamente, según datos de abril de 2026.