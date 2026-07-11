Se encerró con sus empleados, desafió a ICE y terminó esposado frente a toda su comunidad en Florida

ICE Foto © Captura de video de Telemundo 51

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Decenas de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) rodearon la tarde del jueves una panadería en Lake Worth Beach, Florida, y arrestaron a su propietario, Jacob Zapeta Castro, un ciudadano guatemalteco que cerró su negocio con llave para impedir que los agentes detuvieran a sus empleados, según reportó Telemundo.

De acuerdo con testigos y familiares, Zapeta Castro se dirigía a una cita médica cuando detectó que agentes lo seguían.

De inmediato corrió hacia su establecimiento, «El Quetzal Panadería y Cafetería», y cerró la puerta con llave para proteger a los 10 trabajadores que había dentro.

Al lugar llegaron cerca de 40 agentes y más de 20 patrullas, acompañados de perros, que rodearon completamente el comercio. Más de cuarenta personas presenciaron el operativo desde la calle.

«Nos rodearon por completo, trajeron perros; fue algo sorprendente y asustó a todos», relató Gilmer Zapeta, hijo del detenido, según un reportaje de Univision.

Las negociaciones se extendieron por aproximadamente cuatro horas. Según el testimonio de Gilmer, los agentes le transmitieron un ultimátum a su padre: «Si sale el que nos cerró la puerta y nos impidió el operativo, si él sale, no nos vamos a llevar a nadie de acá, pero si él no sale, vamos a entrar y llevarnos a todos los trabajadores».

Ante esa amenaza, Zapeta Castro abrió la puerta y se entregó con las manos en alto.

Su esposa, Gloria López, contó que al llegar al lugar encontró a sus hijos de 13 y 14 años —ambos ciudadanos estadounidenses— con las manos en alto, y que los agentes amenazaron con llevárselos también.

«Fue terrible para mí; solo pensaba en mis niños, solo pensaba en mis hijos, la gente que tengo trabajando por muchos años, que están trabajando conmigo sirviendo a la comunidad hispana», declaró.

Mariana Blanco, directora del Centro Guatemalteco Maya, afirmó que intentaron informar a los agentes que Zapeta Castro contaba con permiso de trabajo y licencia vigente.

«Él es una persona increíble, todas las personas que lo conocen personalmente pueden decir lo mismo. Él no es la persona que ICE está describiendo», sostuvo.

Juana, empleada de la panadería desde hace varios años, lo describió en términos similares: «Me siento muy triste, muy apenada por el patrón; la verdad es que es buena persona, él no es un criminal. Es un héroe de verdad y no es justo que lo llevaran así».

ICE describió a Zapeta Castro como un indocumentado con cuatro deportaciones previas y le imputa reingreso ilegal, múltiples arrestos por conducir bajo la influencia del alcohol, choque y fuga, y resistencia a la autoridad.

La agencia también alega que intentó embestir a los agentes con su vehículo antes de atrincherarse en el negocio.

Sin embargo, según una verificación de Spectrum Noticias, los registros penales muestran que en 2003 y 2004 fue declarado culpable de un delito menor por conducir sin licencia válida, y en 2011 recibió una condena por conducir bajo los efectos del alcohol, manejar sin licencia y no comparecer ante el tribunal.

Las búsquedas en los condados de St. Lucie, Palm Beach y Broward no arrojaron antecedentes adicionales.

El operativo se produce en el marco de la intensificación de las redadas de ICE en negocios de Florida, impulsada por los acuerdos entre el gobernador Ron DeSantis y la agencia federal que permiten a la Patrulla de Carreteras del estado ejercer funciones migratorias delegadas.

ICE no informó a dónde fue trasladado Zapeta Castro tras su detención. Su familia exige su liberación, mientras que desde afuera del negocio, durante el operativo, una voz entre los testigos resumió el sentir de la comunidad: «Dile que no está solo, estamos todos detrás de él y somos su comunidad».