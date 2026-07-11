Quince grandes centros de detención de ICE llevan más de un año sin ser inspeccionados

Vídeos relacionados:

Quince de los 45 centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con capacidad para 500 o más detenidos, no han recibido ninguna inspección en más de 12 meses, situación que expone a miles de migrantes a condiciones sin supervisión federal alguna.

Un análisis de CBS News publicado el jueves reveló que 15 realizado a partir de informes oficiales de inspección, encontró además que cinco de esas 15 grandes instalaciones no tienen registro de haber sido revisadas en ningún momento, lo que significa que aproximadamente un tercio de los centros de mayor capacidad del país opera sin control reciente.

El origen del problema es un cambio de política que ICE implementó en 2025: los centros dedicados exclusivamente a detenidos de la agencia pasaron de ser inspeccionados dos veces al año a una sola vez.

Las cárceles compartidas con otros reclusos quedaron sujetas a revisión cada dos años y los centros con menos de 50 migrantes realizan ahora «autoinspecciones asistidas» bienales.

Entre las instalaciones identificadas sin revisiones recientes figuran el Florence Correctional Center (Arizona), cuya última inspección data de diciembre de 2024 y que alberga un promedio de 518 detenidos diarios, y el Golden State Annex (McFarland, California), sin revisión desde enero de 2025 y con 603 detenidos en promedio.

El polémico centro conocido como «Alligator Alcatraz», ubicado en los Everglades de Florida, nunca fue inspeccionado por ICE antes de su cierre en junio, pese a haber procesado casi 21,000 deportaciones en menos de un año.

Este vacío de supervisión coincide con un deterioro grave de las condiciones de detención.

La tasa de mortalidad bajo custodia de ICE se ha más que duplicado desde el inicio del segundo mandato de Trump: de una muerte por cada 3,848 detenidos -promedio histórico entre 2009 y 2024- a una por cada 1,630, según un análisis de Reuters publicado el 17 de junio.

Al menos 50 personas fallecieron bajo custodia desde enero de 2025, entre ellas, 21 halladas sin respuesta antes de recibir atención médica. Diez casos de personas que se quitaron la vida y 16 por complicaciones cardiovasculares.

La tasa de mortalidad alcanzó 88.9 fallecidos por cada 100,000 detenidos en el año fiscal 2026, el nivel más alto en 22 años, superando incluso el pico registrado durante la pandemia de COVID-19, que fue de 75.6 en 2020.

El hacinamiento agrava el cuadro: la población detenida creció de unas 40,000 personas en enero de 2025 a aproximadamente 57,000 a principios de junio de 2026, y el uso de la fuerza en los centros aumentó un 37 % en 2025 frente al año anterior, con 780 incidentes y 1,330 personas afectadas.

El 3 de julio, la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz realizó una inspección sorpresa al centro de ICE en Miramar, Florida, donde encontró más de 150 personas en cuatro salas diseñadas para 56 cada una, con temperaturas extremas, un solo inodoro sin privacidad por sala y duchas cada dos días.

«Hay literalmente personas acostadas en el suelo. No hay absolutamente nada de espacio. Es gente de pared a pared», declaró la legisladora, quien también advirtió: «Es difícil saber si cumples con los estándares de ICE si una instalación no es inspeccionada».

El Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inició una investigación oficial sobre el aumento de muertes y el uso de la fuerza en los centros de ICE, con trabajo de campo previsto para agosto próximo.