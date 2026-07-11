Johana Tablada asegura que pacientes del Instituto de Hematología fueron evacuados por falta de diésel y culpa al embargo

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Johana Tablada, segunda jefa de misión de la embajada cubana en México, reconoció este sábado en Facebook que pacientes del Instituto Nacional de Hematología e Inmunología de La Habana fueron trasladados en ambulancias porque la planta eléctrica del hospital lleva semanas sin combustible, y aprovechó la situación para culpar al embargo estadounidense.

En su publicación, Tablada citó textualmente un mensaje recibido de un familiar: «Ambulancias están trasladando a los Pacientes ingresados en el Instituto de Inmunología porque la Planta del hospital NO tiene combustible desde hace semanas».

En lugar de señalar la responsabilidad del régimen, la funcionaria arremetió contra el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, y contra el secretario de Estado Marco Rubio, a quienes acusó de aplicar «medidas medievales de tortura colectiva y el juego de hacer sufrir al máximo al pueblo de Cuba para empobrecerlo, humillarlo y desestabilizar al país con fines de dominación».

La evacuación del centro de referencia nacional para el tratamiento de enfermedades de la sangre como la leucemia se produce en el peor momento de la crisis energética cubana en décadas.

El 10 de julio, apenas un día antes de la publicación de Tablada, Cuba sufrió su cuarto apagón nacional del año en el Sistema Electroenergético Nacional (SEN). El tercero había ocurrido el 7 de julio.

El déficit de generación supera los 2,000 MW frente a una demanda máxima de 3,050 MW, con apenas 995 MW de capacidad operativa. En algunas zonas del interior los cortes superan las 70 horas consecutivas; en La Habana alcanzan las 22 horas diarias.

Captura de Facebook

Cuba no recibe envíos de petróleo desde abril de 2026, y en diciembre de 2025 ya había 97 centrales de generación distribuida —incluyendo plantas de hospitales— paradas por falta de diésel y fuel oil, lo que representaba más de 1,000 MW fuera de servicio.

La crisis sanitaria es igualmente grave: hay 96,387 pacientes en lista de espera quirúrgica, entre ellos más de 11,000 niños. Cirugías electivas han sido suspendidas en Holguín, Matanzas y Sagua de Tánamo por falta de combustible, y La Habana registra el aumento récord de mortalidad infantil más alto del país en 2026.

El patrón de Tablada de culpar al embargo mientras oculta las fallas estructurales del régimen es recurrente.

Solo tres días antes, la funcionaria calificó de «repugnante» la intervención del delegado estadounidense en la ONU, tras una sesión en que Cuba obtuvo apenas 136 votos a favor del debate sobre el embargo —muy por debajo de los 187 de 2024 y los 165 de 2025—, con 30 abstenciones que representan el peor resultado del régimen en más de tres décadas.

En esa misma sesión, el embajador Waltz exhibió ante la Asamblea General fotos de más de 800 presos políticos cubanos.

En marzo de 2026, la ONU lanzó un plan de emergencia de 94.1 millones de dólares para garantizar combustible exclusivamente a servicios críticos en Cuba, señal de que la comunidad internacional ya reconocía el alcance del colapso energético que ahora obliga a evacuar pacientes de uno de los hospitales especializados más importantes de la Isla.