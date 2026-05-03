Díaz-Canel advierte que el petróleo ruso se agota en días y no hay fecha para nuevos envíos

Miguel Díaz-Canel admitió este sábado que el petróleo ruso recibido a finales de marzo se agota en los próximos días y que el gobierno cubano desconoce cuándo llegará un nuevo cargamento de combustible a la isla.
«Ese petróleo se agota ya en estos días y no sabemos cuándo más va a entrar combustible a Cuba», declaró el gobernante en un discurso ante delegados de solidaridad internacional reunidos en La Habana el 2 de mayo, un día después de la marcha del Primero de Mayo.
En su intervención, Díaz-Canel reconoció que Cuba estuvo cuatro meses consecutivos sin recibir combustible del exterior.
Según explicó, el corte comenzó en diciembre de 2025, cuando Venezuela dejó de enviar petróleo tras el bloqueo naval impuesto a ese país, y se agravó con la Orden Ejecutiva 14380 que Donald Trump firmó el 29 de enero de 2026, que impuso sanciones secundarias a cualquier nación o empresa que exportara combustible a Cuba.
«Estuvimos cuatro meses sin recibir combustible hasta que llegó un barco de combustible de Rusia que nos sirvió para en los últimos 15 días cambiar la situación electroenergética que había en el país», afirmó el gobernante.
El único alivio llegó el 31 de marzo con el petrolero ruso Anatoli Kolodkin, que atracó en Matanzas con aproximadamente 730,000 barriles de crudo donados por Moscú.
El propio Díaz-Canel había calificado ese envío de «simbólico» semanas atrás, al señalar que representaba apenas la tercera parte de lo que Cuba necesita en un mes, suficiente para unos diez días.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, había advertido el 22 de abril que el combustible ruso solo alcanzaría hasta finales de ese mes, y los apagones confirmaron esa proyección: el 30 de abril los cortes volvieron a superar los 1,500 MW, empujando a la isla de nuevo al borde del colapso eléctrico.
La situación se complica aún más porque Cuba necesita ocho barcos de combustible al mes para satisfacer sus necesidades energéticas —entre 90,000 y 110,000 barriles diarios—, cifra que no ha logrado ni de lejos en este período. La producción interna apenas alcanza unos 40,000 barriles diarios.
Un segundo barco ruso, el Universal, con unos 200,000 barriles de diésel, desvió su ruta hacia Trinidad y Tobago el pasado lunes y navega a baja velocidad con rumbo errático en el Atlántico, sin confirmación de destino final.
El desvío del Universal se produce en parte por la presión de la Licencia General 134B de Estados Unidos, que solo autoriza transacciones de petróleo ruso cargado hasta el 16 de mayo de 2026, lo que estrecha aún más la ventana para cualquier nuevo envío.
El escenario se agravó el 1 de mayo, cuando Trump firmó una nueva orden ejecutiva con sanciones sectoriales ampliadas en energía, defensa, minería y servicios financieros, con aplicación inmediata y sin período de gracia, y amenazando a bancos de terceros países que operen con Cuba.
«¿Cómo puede mantenerse la economía de un país? ¿Cómo se pueden mantener los servicios de un país al que le es negado recibir combustible?», preguntó Díaz-Canel ante los delegados internacionales, en lo que constituyó una de las admisiones más crudas sobre la profundidad de la crisis energética que padece el pueblo cubano.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y el suministro de petróleo ruso
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se detuvo el suministro de petróleo a Cuba?
El suministro de petróleo a Cuba se detuvo debido a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, lo que interrumpió el envío de crudo desde ese país, y a las sanciones impuestas por Estados Unidos con la Orden Ejecutiva 14380, que penaliza a cualquier nación o empresa que exporte combustible a Cuba. Estos eventos dejaron a la isla sin sus principales proveedores, Venezuela y México, agravando la crisis energética.
¿Cuánto petróleo necesita Cuba mensualmente para cubrir sus necesidades?
Cuba necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios de petróleo, lo que equivale a aproximadamente ocho barcos de combustible al mes, para cubrir sus necesidades energéticas. Sin embargo, debido a la crisis actual, la isla apenas ha recibido un solo cargamento desde diciembre de 2025.
¿Por qué el petróleo ruso enviado a Cuba es insuficiente?
El petróleo ruso enviado a Cuba es insuficiente porque solo representa una tercera parte de lo que el país necesita en un mes. El último cargamento de 730,000 barriles donado por Rusia cubre las necesidades de aproximadamente 10 días, dejando a la isla en una situación energética crítica debido a la falta de nuevos envíos confirmados.
¿Cómo ha afectado la crisis energética a la población cubana?
La crisis energética ha provocado apagones de hasta 40 horas consecutivas en algunas comunidades, afectando gravemente el suministro de agua, la sanidad y el transporte. La escasez de electricidad también ha impactado en hospitales, aumentando los riesgos para pacientes vulnerables y generando un clima de malestar social en la población.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para enfrentar la crisis energética?
El gobierno cubano está buscando nuevos cargamentos de petróleo y ha agradecido a Rusia por el envío de crudo, aunque este sea insuficiente. Díaz-Canel ha mencionado que el país está operando al 50% de su capacidad debido a la falta de combustible, y se están tomando medidas para gestionar las reservas actuales y evitar un colapso total del sistema energético.
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