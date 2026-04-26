Johana Tablada culpa a EE.UU. de la crisis estructural en Cuba y advierte que la isla está preparada para una confrontación

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Johana Tablada de la Torre, segunda jefa de misión de la embajada cubana en México, culpó directamente a Washington de la crisis que atraviesa Cuba y advirtió que la isla está preparada para enfrentar una confrontación militar si la diplomacia fracasa, en una entrevista publicada este viernes en la National Public Radio (NPR), el servicio de radiodifusión pública de Estados Unidos.

La diplomática, una de las negociadoras más experimentadas del régimen en asuntos con Estados Unidos, habló con el periodista Eyder Peralta en la sede de la embajada cubana en Ciudad de México, en medio de una escalada de tensiones bilaterales que incluye negociaciones de alto nivel en La Habana y amenazas de acción militar por parte de la administración del presidente Donald Trump.

Tablada atribuyó los apagones prolongados, la escasez de alimentos, medicinas y combustible a las sanciones impuestas por el jefe de la Casa Blanca desde que asumió el cargo, y en particular a un bloqueo de facto al petróleo vigente desde inicios de 2026.

"Cuando Estados Unidos dice que lo que quiere es que Cuba abra su economía, no está diciendo la verdad. Cuando dice que le importan los derechos humanos en Cuba, está mintiendo descaradamente, porque Estados Unidos es el único responsable del deterioro de la situación", afirmó.

Ante la pregunta del periodista sobre si Cuba está lista para un eventual ataque militar estadounidense, Tablada respondió sin rodeos: "Si toman la decisión irresponsable, inhumana, injustificada de atacar a una pequeña nación que no ha hecho daño a ningún estadounidense o cubanoamericano, estamos listos. Estamos listos para ellos".

Cuando Peralta señaló que los propios cubanos culpan a su gobierno y exigen cambios, Tablada rechazó cualquier autocrítica pública en este momento.

"En un momento de máxima presión, culpar a la víctima no es justo. Si somos una familia y un tipo grande está afuera cortando el oxígeno, el agua y la electricidad, no creo que sea el momento de decir: ¿podrían hacerlo mejor?", sostuvo..

Tablada también descartó de plano negociar la presidencia de Cuba o su sistema económico, materias que la administración Trump ha exigido reformar como condición para un acuerdo.

"No estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación quién es el presidente de Cuba ni qué sistema económico tendrá el país. Esas decisiones pertenecen legítimamente al pueblo cubano", sostuvo.

Las declaraciones se producen en un contexto de máxima tensión. El 11 de abril, el Departamento de Estado envió una delegación a La Habana con demandas que incluían la liberación de presos políticos como Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, de acuerdo con el medio estadounidese Axios.

El régimen rechazó los condicionamientos y calificó el ultimátum de "chantaje", aunque sí liberó a más de 2,000 presos políticos entre marzo y principios de abril en el marco de esos contactos.

La retórica bélica del régimen se ha intensificado en paralelo. Este sábado, la Cancillería cubana publicó un video de diplomáticos entrenando con fusiles bajo el lema #CubaEstáFirme, que generó burlas masivas.

En jornadas previas, Gerardo Hernández, coordinador nacional de los CDR, admitió que Estados Unidos podría invadir Cuba si se lo propone aunque, acotó, después enfrentaría una guerra de guerrillas protagonizada por todo el pueblo.

Tablada advirtió el 7 de abril en declaraciones a El Sol de México que el régimen no descarta distribuir armas a la población ante un eventual conflicto, y que "no será un paseo para ellos".