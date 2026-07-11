Millonaria inversión, escaso mantenimiento: la maleza se adueña de un parque fotovoltaico en Villa Clara

Un año después de inaugurado, un parque solar de Villa Clara aparece sumido en el abandono

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Imágenes publicadas en Facebook muestran el parque fotovoltaico de Calabazar de Sagua, en la provincia de Villa Clara, completamente invadido por maleza y vegetación seca, apenas un año después de su inauguración, lo que desató una ola de críticas ciudadanas en redes sociales.

El ciudadano Enrique Pérez Ruiz, residente en la central provincial, difundió las fotografías con un mensaje cargado de ironía: "Al parecer la fuente de energía de estos paneles es la vegetación".

En su publicación cuestionó directamente a los dirigentes locales por la ausencia de mantenimiento y la falta de sentido de pertenencia ante una instalación de semejante envergadura.

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El parque, ubicado en la zona conocida como Dos Hermanas, en el municipio de Encrucijada, fue inaugurado el 20 de julio de 2025 como la segunda planta fotovoltaica de Villa Clara.

Construido en tiempo récord con más de 500 trabajadores en el marco de un proyecto de cooperación con el gobierno chino, cuenta con 42,588 módulos solares distribuidos en 1,638 estructuras y una capacidad instalada de 21,8 MW.

Las fotografías revelan estructuras metálicas rodeadas de hierba amarillenta y marrón, con vegetación densa que cubre el terreno entre los paneles.

El estado del lugar evidencia un abandono prolongado que contrasta con la inversión millonaria que representó su construcción.

Los comentarios de los usuarios en la publicación reflejan frustración e indignación. Uno de ellos apuntó directamente al origen del problema: "Los parques fotovoltaicos se montaron en terrenos que estaban cubiertos de marabú y los limpiaron con buldóser. El marabú es de muy rápido crecimiento en cualquier tipo de terreno y en Cuba lo que requiera mantenimiento para su funcionamiento está condenado al fracaso".

Otro ciudadano señaló la contradicción evidente: "Todos los campos de paneles solares tienen trabajadores que atienden estas labores de limpia, no sé por qué aquí están así perdidos de hierba".

La indignación se agudiza por el contexto energético de una provincia, que al igual que otros territorios cubanos sufre apagones que superan las 20 horas diarias.

En ese marco, varios usuarios cuestionaron que los paneles permanezcan sin chapear mientras miles de familias carecen de electricidad.

"Tanta gente necesitando al menos un panel, si no los quieren, regálenlos", escribió uno. Otro fue más directo: "Nada, como siempre, miles de dólares a la basura y luego el bloqueo es el culpable".

"Lo que no cuesta no se valora y lo que no me perjudica no me interesa", escribió Pérez al inicio de su publicación, lo cual resume lo que muchos cubanos ven como la lógica que rige la gestión del Estado.

La situación del parque de Calabazar de Sagua contrasta con otro problema que afecta instalaciones similares en el país: los robos.

En Ciego de Ávila, custodios y ladrones se han enfrentado en el parque Las Nereidas, y en mayo pasado cuatro individuos golpearon y amarraron al custodio de una estación de bombeo en Holguín para robar 32 paneles solares.

Mientras el gobierno persigue con penas de hasta 30 años a quienes roban paneles, la infraestructura que debía aliviar la crisis energética se deteriora por desidia institucional.