Ladrones intentan llevarse un panel solar en Guantánamo y dejan un «regalo» oloroso en el techo

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Familia cubana denuncia que la policía ignoró un intento de robo en su vivienda

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Una residente de Guantánamo denunció este lunes en el grupo de Facebook «REVOLICO GUANTANAMO Y SUS MUNICIPIOS» que delincuentes intentaron robar el panel solar de sus suegros en la madrugada, y que la policía nunca se presentó pese a ser llamada.

Karla Aguirre Toirac relató que el hecho ocurrió a las 3:05 de la madrugada en el área del Caribe, en una cuarta planta de la ciudad.

Captura Facebook/Karla Aguirre Toirac

Los ladrones intentaron sustraer el equipo, pero se les cayó durante el intento y quedó completamente destruido: el vidrio protector se fracturó en múltiples grietas que se extendieron por toda la superficie, inutilizando el panel.

Como si el daño material no fuera suficiente, los delincuentes defecaron sobre la placa antes de huir.

«Aparte de eso defecaron en la placalos hijos de la chingada», denunció.

«Se llamó a la policía y no han ido para nada, ni a coger una huella o hacerle análisis al popo aunque sea, ni eso», escribió Karla con evidente indignación.

La denuncia apunta directamente al doble rasero de la Policía Nacional Revolucionaria: inacción ante los robos, pero respuesta inmediata ante cualquier protesta.

«A pero que halla una revuelta o un brete para que vean lo rápido que van», señaló la autora, describiendo a los agentes como personas que prefieren permanecer en las estaciones mientras el vandalismo crece sin consecuencias.

«Por eso es que sigue el vandalismo en la calle porque los delincuentes saben que la policía no ase absolutamente nada», agregó.

Este caso no es aislado. El 2 de julio, Yanet Pérez denunció en Facebook el robo de su vivienda en Guanabacoa y la total inacción policial, sin recibir siquiera un número de denuncia.

El 26 de junio, un propietario en Guantánamo amenazó públicamente a ladrones captados en cámara declarando: «Ya que la policía no hace nada, yo sí voy a hacer».

El robo de paneles solares se ha convertido en una epidemia en Cuba durante 2025 y 2026, impulsada por la crisis energética que convierte estos equipos en bienes de altísimo valor en el mercado informal.

En junio pasado, ocho jóvenes fueron detenidos en Guantánamo por robar lámparas solares del alumbrado público, en una operación que recuperó más de veinte equipos vinculados a al menos diez hechos delictivos.

En Santiago de Cuba, los paneles de un nodo de Etecsa fueron robados al menos dos veces entre mayo y junio, afectando a 560 usuarios.

La crisis institucional de la PNR agrava el panorama: se estima que un 20% de sus efectivos ha abandonado el cuerpo, dejando comunidades enteras sin protección real. La criminalidad en Cuba creció un 115% en 2025, según datos reportados.

Karla cerró su publicación con un reclamo que resume el hartazgo de miles: «Esta no es la primera ni la última publicación que el pueblo hace, son miles y miles de cosas que están pasando en Cuba que se están haciendo los ciegos, hasta cuando Dios mío. El pueblo no aguanta más».