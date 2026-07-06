Ladrones intentan llevarse un panel solar en Guantánamo y dejan un «regalo» oloroso en el techo

Vídeos relacionados:
Una residente de Guantánamo denunció este lunes en el grupo de Facebook «REVOLICO GUANTANAMO Y SUS MUNICIPIOS» que delincuentes intentaron robar el panel solar de sus suegros en la madrugada, y que la policía nunca se presentó pese a ser llamada.
Karla Aguirre Toirac relató que el hecho ocurrió a las 3:05 de la madrugada en el área del Caribe, en una cuarta planta de la ciudad.
Los ladrones intentaron sustraer el equipo, pero se les cayó durante el intento y quedó completamente destruido: el vidrio protector se fracturó en múltiples grietas que se extendieron por toda la superficie, inutilizando el panel.
Como si el daño material no fuera suficiente, los delincuentes defecaron sobre la placa antes de huir.
«Aparte de eso defecaron en la placalos hijos de la chingada», denunció.
«Se llamó a la policía y no han ido para nada, ni a coger una huella o hacerle análisis al popo aunque sea, ni eso», escribió Karla con evidente indignación.
La denuncia apunta directamente al doble rasero de la Policía Nacional Revolucionaria: inacción ante los robos, pero respuesta inmediata ante cualquier protesta.
«A pero que halla una revuelta o un brete para que vean lo rápido que van», señaló la autora, describiendo a los agentes como personas que prefieren permanecer en las estaciones mientras el vandalismo crece sin consecuencias.
«Por eso es que sigue el vandalismo en la calle porque los delincuentes saben que la policía no ase absolutamente nada», agregó.
Este caso no es aislado. El 2 de julio, Yanet Pérez denunció en Facebook el robo de su vivienda en Guanabacoa y la total inacción policial, sin recibir siquiera un número de denuncia.
El 26 de junio, un propietario en Guantánamo amenazó públicamente a ladrones captados en cámara declarando: «Ya que la policía no hace nada, yo sí voy a hacer».
El robo de paneles solares se ha convertido en una epidemia en Cuba durante 2025 y 2026, impulsada por la crisis energética que convierte estos equipos en bienes de altísimo valor en el mercado informal.
En junio pasado, ocho jóvenes fueron detenidos en Guantánamo por robar lámparas solares del alumbrado público, en una operación que recuperó más de veinte equipos vinculados a al menos diez hechos delictivos.
En Santiago de Cuba, los paneles de un nodo de Etecsa fueron robados al menos dos veces entre mayo y junio, afectando a 560 usuarios.
La crisis institucional de la PNR agrava el panorama: se estima que un 20% de sus efectivos ha abandonado el cuerpo, dejando comunidades enteras sin protección real. La criminalidad en Cuba creció un 115% en 2025, según datos reportados.
Karla cerró su publicación con un reclamo que resume el hartazgo de miles: «Esta no es la primera ni la última publicación que el pueblo hace, son miles y miles de cosas que están pasando en Cuba que se están haciendo los ciegos, hasta cuando Dios mío. El pueblo no aguanta más».
Preguntas frecuentes sobre la inseguridad y robos de paneles solares en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se están robando tantos paneles solares en Cuba?
Los robos de paneles solares en Cuba han aumentado debido a la crisis energética que enfrenta el país, lo que ha convertido a estos dispositivos en bienes de alto valor en el mercado informal. Los paneles solares son utilizados para generar electricidad de manera independiente, ofreciendo una solución ante los apagones frecuentes que afectan a la población. Esto ha incrementado su demanda y, por ende, los robos.
Publicidad
¿Cuál es la respuesta de la policía ante los robos de paneles solares?
La respuesta de la policía cubana ante estos robos ha sido insuficiente y lenta. En muchos casos, las denuncias no son atendidas de manera efectiva y la inacción de las autoridades ha generado indignación entre los ciudadanos. Este problema se agrava debido a la disminución del personal policial y la falta de recursos para atender las denuncias.
Publicidad
¿Qué medidas se están tomando para proteger los paneles solares en Cuba?
Ante la ola de robos, algunos cubanos han implementado medidas de seguridad adicionales, como el uso de mallas metálicas para proteger sus paneles solares. Estas soluciones caseras reflejan el ingenio popular para proteger los equipos de alto valor, ya que la protección institucional es deficiente. Además, el régimen ha emitido el Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular, que establece penas severas para estos delitos.
Publicidad
¿Cómo afecta la crisis energética en Cuba a la seguridad de los ciudadanos?
La crisis energética en Cuba ha exacerbado la inseguridad ciudadana, llevando a un incremento en los robos de bienes relacionados con la generación de energía, como los paneles solares. Los apagones prolongados y la falta de electricidad impulsan la demanda de estos equipos, convirtiéndolos en objetivos de robos frecuentes, lo que a su vez aumenta la percepción de inseguridad entre los ciudadanos.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.