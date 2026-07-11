Felicita Díaz-Canel a Bárbara Betancourt, vocera incondicional del régimen, por Premio Nacional de Radio

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El presidente Miguel Díaz-Canel felicitó este viernes a la periodista Bárbara Betancourt Abreu por recibir el Premio Nacional de Radio 2026, galardón que el régimen cubano le otorgó el jueves a través del Instituto de Comunicación Social (ICS), en reconocimiento a más de cuatro décadas de trabajo ininterrumpido al servicio de los medios estatales de la Isla.

A través de su cuenta en la red social X, el gobernante calificó el premio de «muy merecido» y describió a Betancourt, conocida como «Baby» entre colegas y seguidores, como alguien que «ha convertido su voz en una sensible y convincente mensajera de la verdad de Cuba».

Captura de X/@DiazCanelB

Lo que Díaz-Canel llama «la verdad de Cuba» es, en la práctica, la narrativa oficial del Partido Comunista: Betancourt lleva décadas al frente de espacios mediáticos diseñados para defender la política informativa del régimen, no para informar con independencia.

Según la nota difundida por el oficialista Granma, el ICS destacó que Betancourt es reconocida por su «apego a la verdad sin medias tintas» y su «incondicionalidad» —términos que en el contexto cubano equivalen a lealtad irrestricta al gobierno—, y que «es y será siempre una mujer de la Radio».

Betancourt inició su carrera en Radio Habana Cuba en 1979, siendo estudiante universitaria de Periodismo, y desde entonces no ha abandonado esa emisora internacional. También trabajó en Radio Rebelde, donde condujo el programa Chapeando Bajito, dedicado expresamente a la defensa de la política informativa del Estado.

Desde 2012 amplió su presencia al Sistema Informativo de la Televisión Cubana, donde se desempeña como asesora y guionista del Canal Caribe y como panelista de la Mesa Redonda, el principal espacio de propaganda del Estado cubano, transmitido cada noche por Cubavisión y clasificado por observadores internacionales como un foro de adoctrinamiento gubernamental.

El historial de Betancourt incluye episodios que ilustran con claridad su papel como vocera del régimen. En julio de 2021, desde Chapeando Bajito, atacó la iniciativa humanitaria #SOSMatanzas, calificándola de «campaña que se ve muy bien dibujada» con fines de «agresión» e «intervención militar». Ante quienes pedían ayuda para los cubanos, declaró sin ambages: «Ante el discurso humanitario no puedo más que reírme».

Ese mismo mes, sin embargo, el propio gobierno cubano la desautorizó públicamente tras evocar a Fidel Castro en un contexto relacionado con tenis y zapatillas deportivas, un episodio que evidenció las contradicciones internas del aparato mediático oficial.

En junio de 2025, junto a la también periodista oficialista Arleen Rodríguez Derivet, negó las protestas estudiantiles contra el aumento de tarifas de ETECSA, acusando a medios independientes de difundir «fake news de manual».

La práctica de Díaz-Canel de felicitar públicamente en X a figuras culturales y periodísticas afines al gobierno es recurrente. En abril de 2026 hizo lo mismo con el cantautor Amaury Pérez Vidal al recibir el Premio Nacional de Música, un patrón que revela cómo el régimen utiliza las redes sociales para legitimar a sus figuras más leales.

El Premio Nacional de Radio en Cuba no reconoce el periodismo independiente —que en la Isla es perseguido, encarcelado o forzado al exilio— sino la fidelidad al sistema. Un precedente cercano es el del periodista Pedro Martínez Pírez, figura histórica de Radio Habana Cuba y también galardonado con ese premio, quien falleció en noviembre de 2024 a los 86 años tras décadas de defensa de la narrativa oficial.