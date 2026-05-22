Vocera del régimen: "indignada" por acusación a Raúl Castro

La periodista de la televisión estatal cubana Bárbara Betancourt, quien afirma haber trabajado directamente con Raúl Castro, dijo sentirse «indignada» por la acusación federal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la cual calificó de «perversa e infame».

La vocera fue entrevistada este jueves en Canal Caribe para defender al exdictador tras los cargos penales federales anunciados el pasado miércoles, fecha del aniversario de la independencia formal de Cuba en 1902.

La periodista aseguró que su reacción no fue sorpresa sino «indignación»: «Esto era algo que se veía venir, porque lo habían estado hablando, pero que se veía venir de hace muchos años».

Describió la acusación como «un compendio de cinismo, de hipocresía, de falsedades» y afirmó que «nada tiene que ver con la justicia, menos todavía con la verdad».

Betancourt sostuvo que Washington «tenía engavetado este show hace tiempo» y que eligió deliberadamente el 20 de mayo por su carga simbólica para sectores del exilio cubano.

La periodista también trazó un paralelismo entre la situación de Raúl Castro y el arresto de Nicolás Maduro en Venezuela, advirtiendo que ambos casos formarían parte de una misma estrategia de agresión exterior, aunque reconoció que «son escenarios diferentes».

Sobre una eventual respuesta militar, Betancourt fue enfática: «No va a ser un paseo. No va a ser un paseo, por millones de razones que yo creo que cada cual individualmente sabe cuáles son».

Consultada sobre cómo reaccionaría el propio Raúl Castro, respondió que el exdictador «podrá estar preparando su respuesta», recordando sus propias palabras de despedida: «mientras viviera iba a mantener el pie en el estribo».

La entrevista se produce en el marco de una respuesta coordinada del régimen cubano ante los cargos federales, que incluyen conspiración para asesinar a nacionales estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que costó la vida a Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

Miguel Díaz-Canel calificó la acusación de «acción política, sin ningún basamento jurídico», mientras el canciller Bruno Rodríguez tildó a Marco Rubio de «vocero de intereses corruptos y revanchistas».

Este viernes, el Consejo de Estado y el Parlamento cubano condenaron formalmente la acusación, sumándose al coro de respaldo institucional al exdictador.

La acusación tiene alcance práctico limitado: Raúl Castro tiene 94 años, no está bajo jurisdicción estadounidense y no existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos. El gran jurado federal había devuelto los cargos el 23 de abril de 2026, y el caso quedó bajo jurisdicción del Distrito Sur de Florida.