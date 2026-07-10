Académica Hilda Landrove: «Cuba ahora mismo es un campo de concentración... y el principal responsable es el régimen»

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La investigadora y ensayista cubana Hilda Landrove publicó este jueves un análisis en Facebook en el que califica a Cuba de «campo de concentración» y señala directamente al régimen castrista como «el principal responsable» de la devastación que sufre la isla, en un texto que ha encontrado ecos entre cubanos dentro y fuera del país.

El detonante del escrito fue la entrevista de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo», nieto de Raúl Castro y coronel del Ministerio del Interior, publicada en USA Today el 6 de julio, en la que el funcionario se ofreció a negociar con Donald Trump el futuro de Cuba y afirmó que «le da pena» que el resto de los cubanos no pueda vivir como él.

Captura de FB/Hilda Landrove

Landrove, doctora en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y radicada en ese país, desmonta en su publicación en Facebook la narrativa oficial de la revolución como proyecto colectivo y la reencuadra sin ambages: «La revolución siempre fue el proyecto de un clan familiar, que convocó el entusiasmo de un país y, con ese mismo entusiasmo, lo fue destruyendo».

La académica traza una línea directa entre el enriquecimiento del clan Castro y el empobrecimiento del pueblo: «En la misma medida que ese clan, con Fidel a la cabeza, se volvió más acomodado, el pueblo primero entusiasta, luego resistente y finalmente hastiado, roto y desolado, se volvió más pobre y quedó más amordazado».

Sobre la irrupción de «El Cangrejo» como posible negociador, Landrove es implacable. Describe al funcionario como «un guardaespaldas que no ha sido jamás elegido para asumir semejante responsabilidad» y critica con ironía que sectores del propio oficialismo se ofendan por su protagonismo, como si en ese sistema el poder requiriera legitimidad democrática alguna: «Si a ellos les da la gana, el Cangrejo mañana es el presidente de Cuba, y se la venden entera a Estados Unidos sin que les tiemble un músculo de la cara, porque el dueño del ingenio no requiere legitimidad alguna para que el capataz cumpla sus designios».

La aparición pública de «El Cangrejo» se produce en un contexto de negociaciones en curso. El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con él en La Habana el 14 de mayo de 2026, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz confirmó este jueves que el régimen mantiene conversaciones con Estados Unidos con el aval de la «máxima dirección». Un dirigente del Partido Comunista también respaldó públicamente el rol de «El Cangrejo» como interlocutor oficial.

Para Landrove, ese juego de apariencias resulta intolerable ante la magnitud del sufrimiento cubano. «Cuba ahora mismo es un campo de concentración, con personas que todas las noches salen a protestar ante un escenario de devastación absoluta», escribe, describiendo al país como hecho «de distancias, muertes, desgajamientos; heridas tan profundas que sanar parece un sueño inalcanzable».

Las protestas nocturnas que menciona la académica son una realidad documentada y creciente. Cuba registró 1.245 manifestaciones en marzo de 2026, 1.133 en abril y 1.311 en mayo, cifras que se acercan al récord histórico mensual. Los cacerolazos y trancadas de calles se han extendido a más de 12 municipios habaneros y otras provincias, en medio de apagones de hasta 22 horas diarias y un déficit de generación eléctrica superior a 2.100 MW. La mortalidad infantil se duplicó a 9,9 por cada 1,000 nacimientos, la producción de alimentos cayó un 60% y solo el 30% de los medicamentos habituales están disponibles.

No es la primera vez que Landrove analiza la crisis cubana con esta contundencia. En junio pasado ya había calificado las medidas económicas anunciadas por Miguel Díaz-Canel de «promesas vacías» que llegan «mal y tarde», argumentando que el sistema es irreformable por falta de voluntad política.

En su texto de este viernes, la académica cierra con una invocación a José Martí y su concepto del «dolor infinito» del presidio político, resignificándolo para describir la situación de toda la isla, y el llamado a la vergüenza de los intelectuales que aún respaldan el régimen o miran a otro lado: «Por respeto a ese dolor interminable, ese 'dolor infinito' con el que Martí describía el presidio político y que hoy sirve para describir a toda Cuba, deberían abstenerse de hacerse los intelectuales orgánicos, los ofendidos y los paladines de un orden 'diferente' que no existió nunca».