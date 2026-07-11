Desde Europa, el nieto de Fidel quiso dar una lección sobre la revolución... y terminó humillado en redes

Fidel Antonio Castro Smirnov, nieto del fallecido dictador cubano, pronunció el pasado 5 de julio un discurso de más de 26 minutos en la Semana Negra de Gijón, España, en el que defendió la revolución cubana con metáforas de física nuclear y recibió una ola de burlas y críticas en redes sociales por hablar de socialismo desde la comodidad europea mientras el pueblo cubano padece apagones y escasez.

El acto, enmarcado en el XVIII Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, fue organizado por la Asociación Lázaro Cárdenas y el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, y contó también con la presencia de Elián González y Fernando González Llort, uno de los llamados Cinco Héroes cubanos.

Castro Smirnov, doctor en Biología y Ciencias Físicas y profesor de Física Nuclear en La Habana, acuñó durante su intervención la frase «Cuba representa la física de la dignidad», argumentando que el embargo estadounidense, lejos de fracturar a la isla, la «densifica», igual que ciertos materiales bajo presión extrema.

El pasaje más comentado fue aquel en que equiparó las vacunas cubanas con armamento nuclear: «Nuestras armas nucleares no están diseñadas para matar ni destruir ciudades. Están diseñadas para salvar vidas, destruir la ignorancia y para curar enfermedades. Nuestras ojivas son las vacunas que desarrollaron nuestros científicos».

También lanzó consignas contra Estados Unidos: «Mientras el imperio terrorista y criminal planea ataques quirúrgicos, nosotros planeamos vacunas. Mientras ellos construyen muros, nosotros formamos médicos».

El video completo, publicado por el medio de propaganda castrista Cubainformación TV, acumuló más de 11,000 vistas y 712 «me gusta» en Facebook, pero también cientos de comentarios, muchos de ellos irónicos y demoledores.

La contradicción entre el discurso revolucionario pronunciado desde España y la realidad que vive el pueblo cubano fue el blanco principal de las críticas.

«Desde un mantel importado y un vino añejado se lucha muy bien. Desde una casa gigante y un auto elegante se sufre también», escribió un usuario.

Otro fue más directo: «Respeto su criterio, señor, pero viva en Cuba tres meses con un trabajo común, sin los lujos y beneficios de los Castro. Viva como vive mi madre, mi padre y mi hermano, y entonces dé otro discurso».

Las burlas apuntaron también a la extensión del discurso y a su tono grandilocuente. «Qué circo», resumió un comentarista.

Otro lo calificó de «espectáculo ridículo» y señaló que los miembros de la élite castrista «se ríen del pueblo porque están protegidos». Hubo quien simplemente escribió: «Todos tienen el mismo discursito».

El nieto del dictador no es ajeno a la polémica. Ha sido criticado por saltos en paracaídas financiados con recursos públicos en 2023 y 2024, y en agosto de 2025, tras lesionarse en Chile, recibió la visita de un equipo médico enviado expresamente desde La Habana, en contraste con el colapso sanitario que sufre la población cubana.

Esta intervención en Gijón forma parte de una intensa agenda propagandística internacional: en febrero de 2026 habló en Londres asegurando que Cuba no se arrodillará ante Trump, y en abril participó en un foro en Moscú donde agradeció a Rusia el envío de petróleo a la isla.

El propio acto en Gijón fue interrumpido cuando la joven cubana Adelainys Castán irrumpió durante la intervención de Elián González gritando «asesinos» y «Patria y Vida», un momento que sintetizó la distancia entre el discurso oficial y el sentir de quienes han huido de la dictadura.