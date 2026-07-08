Sin luz, sin comida y sin miedo: La Habana sigue en las calles contra el régimen

Familias habaneras volvieron a tomar las calles la noche del martes en medio de un apagón que en algunas provincias supera las 72 horas consecutivas, desafiando la represión policial con cazuelas, el Himno Nacional y gritos de «¡Libertad!» y «¡Abajo la dictadura!» en una nueva noche de protestas contra el régimen.

El detonante fue el séptimo colapso total del Sistema Eléctrico Nacional en 18 meses —el tercero en lo que va de 2026—, desencadenado el lunes cuando la salida de la Unidad No. 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey, dejó al país con apenas entre 935 y 1,000 megavatios disponibles frente a una demanda de 3,100 MW, un déficit superior a los 2,200 MW.

Las manifestaciones se reportaron en Guanabacoa, Jaimanitas, Centro Habana, Arroyo Arenas y Alamar, donde vecinos de las zonas 9 y 11 del reparto realizaron un cacerolazo y quemaron basura en la calle alrededor de las 10:00 PM para cerrar el paso.

En La Hata, Guanabacoa, residentes de albergues y edificios de uso militar protagonizaron otro cacerolazo en una zona donde la desigualdad es visible a simple vista: los bloques militares cuentan con azulejos, jardines y alumbrado, mientras las familias reubicadas tienen suelos de cemento agrietado.

Cuando los policías llegaron a dispersar a los manifestantes, estos respondieron golpeando sus cazuelas con más fuerza, en señal de desafío.

Desde los videos difundidos en redes sociales se escucha a una voz gritar: «¡Aquí no hay miedo! ¡Aquí no hay miedo! ¡Aquí no hay miedo, caballeros!»

Otra voz clama: «Abajo la dictadura, abajo el régimen comunista, abajo todo, libertad necesitamos, libertad, que nos están matando».

La represión también se hizo presente: se reportaron arrestos y operativos policiales con cortes de internet focalizados en barrios de la capital, un patrón que el régimen ha aplicado de forma sistemática desde que la ola de protestas comenzó a escalar.

Esta movilización se inscribe en la racha de manifestaciones más extensa desde el 11 de julio de 2021. Según el Observatorio Cubano de Conflictos, en junio de 2026 se registraron 107 protestas callejeras en Cuba —récord histórico, casi el doble del máximo anterior de 54 en marzo—, con 82 de ellas concentradas en La Habana.

Cubalex documentó al menos 38 arrestos vinculados a los cacerolazos de junio, entre ellos seis menores de edad, mientras el rapero Matos MC K-LIBRE fue trasladado a la prisión Valle Grande y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU otorgó al régimen plazo hasta el 14 de julio para rendir un informe sobre su caso.

Días antes de estas protestas, Miguel Díaz-Canel había generado indignación al declarar en una entrevista con el semanario puertorriqueño CLARIDAD: «Tóquenle la cacerola a los vecinos del norte, que son los que nos tienen con este apagón».

La respuesta de los cubanos fue salir a las calles con más fuerza. En el mismo texto, el gobernante admitió: «Aquí hay escasez de transporte, de alimento, de medicamentos, aquí hay apagones prolongados de más de veinte horas. Eso provoca insatisfacción, nadie puede estar contento, el pueblo está sufriendo».

Sin embargo, la indignación popular ante las palabras de Díaz-Canel dejó claro que las cazuelas no suenan hacia Washington, sino hacia La Habana.

El 6 de julio, la Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió su séptima alerta de seguridad del año por la crisis energética, recomendando a sus ciudadanos prepararse para cortes prolongados, mientras los apagones alcanzan 87 horas consecutivas en Matanzas, 72 en Granma y hasta 35 horas diarias en la capital.